Před čtyřmi roky touto dobou jsme už věděli, kdo bude příštím prezidentem Spojených států. Dosavadní prezident Donald Trump vystoupil před svým štábem, jmenoval státy, včetně Floridy a Texasu, kde zvítězil a prohlásil: „Připravujeme se na velkou oslavu.“ I pokud jde o klíčovou Pensylvánii, která podobně jako před čtyřmi roky může rozhodnout o vítězi voleb, je podle Trumpa náskok několika set tisíc hlasů dostatečně velký. „Máme obrovský úspěch a vyhráli jsme tyto volby“.

Pokud by přece jen přišel o vítězství, bylo by to podle Trumpa pouze podvodem. A dodal, že by se v tom případě obrátil na Nejvyšší soud USA.

Po Trumpovi vystoupil s krátkým uklidňujícím proslovem i jeho viceprezident Mike Pence, který na rozdíl od Trumpa vyzval stoupence republikánů k trpělivosti, které bude dopočítání hlasů vyžadovat.

Biden věří ve vítězství

Jenže zatímco před čtyřmi roky demokratka Hillary Clintonová uznala porážku, letošní soupeř Trumpa Joe Biden nic takového neřekl. A naopak před svými příznivci prohlásil, že stále věří ve vítězství. „Věříme, že jsme na cestě k vítězství v těchto volbách. Víme, že to kvůli bezprecedentní situaci bude trvat dlouho. Musíme být trpěliví,” prohlásil Joe Biden.

Trpělivost je třeba proto, že v tomto roce je i díky koronaviru extrémně velký počet korespondenčních hlasů, kterých jsou v tomto roce milióny. A mohou rozhodnout o vítězství, či porážce Trumpa v Pensylvánii a dalších státech na severu USA. V samotné Pensylvánii byl před započtením korespondenčních hlasů náskok Trumpa přes půl miliónu k deváté hodině ráno středoevropského času sečtených hlasů. Hlasy se tam mohou sčítat i několik dní.

Trump překvapil

Trump ale bez ohledu na konečný výsledek dosáhl výrazně lepšího výsledku, než mu předpovídaly předvolební průzkumy. Zvítězil na Floridě, která má jeden z největších počet volitelů, a udržel i Texas, kde se přitom zdálo, že má demokrat Joe Biden šanci v tomto dříve tradičně republikánském pozici Trumpa ohrozit.

Jediným větším překvapením ve prospěch Bidena byl zisk Arizony. To však byl vzhledem k náskoku kolem deseti procent, který demokratickému vyzyvateli dávali celoamerické průzkumy, jen minimální posun oproti situaci před čtyřmi roky, kdy s Trumpem prohrála Hillary Clintonová.

Obavy z násilí

Ve Spojených státech panují velké obavy z toho, aby v příštích hodinách a dnech nepropukly ve velmi napjaté atmosféře násilnosti mezi stoupenci Trumpa a Bidena. K potyčkám už ostatně došlo během volební kampaně. Na mnoha místech USA proto obchody zatloukly dřevem výlohy a i bezpečnostní složky jsou v pohotovosti.