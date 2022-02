Už i dřívější studie naznačovaly, že je osamělost na vzestupu, nicméně porovnávat s minulostí je těžké. Průzkumy na toto téma se začaly provádět až v nedávné době, proto podle odborníků chybí relevantní historické údaje.

„Obvykle se uvádí, že přibližně jeden člověk z dvanácti zažívá osamělost na úrovni, která může vést k závažným zdravotním problémům. Avšak zdroj těchto dat nebyl nikdy zcela jasný a výzkumníci nikdy nezjistili, jak je osamělost rozšířená v celosvětovém měřítku. Proto jsme měli zájem o provedení přezkumu,“ uvádí ve zprávě epidemioložka Melody Ding ze Sydneyské univerzity.

Ding a její kolegové proto v letech 2000 až 2019 nashromáždili sedmapadesát studií o osamělosti a samotě ze 133 zemí. Autoři doufají, že tato zjištění použijí jako předpandemickou základnu dat pro sledování pocitů osamělosti do budoucna.

Protože je pocit osamělosti spojen s duševní, emocionální i fyzickou pohodou, mohla by zjištění z rozsáhlé studie pomoci odhalit vznikající problémy v oblasti veřejného zdraví, které je potřeba začít řešit mnohem efektivněji než doposud.

Trpí i mladí

Studie globální osamělosti se zaměřovala i na dospívající mládež. Výsledky naznačují, že problém skutečně nezná hranic. Ať už se jedná o 9,2 procenta osamělých adolescentů v jihovýchodní Asii nebo 14,4 procenta v regionu východního Středomoří.

V oblasti Evropy zaznamenali výzkumníci značné geografické rozdíly. Úplně nejnižší míru osamělosti zjistili v severní Evropě. Zde zažilo tyto negativní emoce pouze 2,9 procenta mladých dospělých. U lidí středního věku se číslo zastavilo jen na 2,7 procentech. Starší lidé ve věku nad 60 let zažívali osamělost ve vyšší míře, setkává se s ní 5,3 procent severoevropanů.

Smutná čísla z východní Evropy

Na druhé straně spektra se ocitla východní Evropa, zde vědci zaznamenali více známek osamělosti než kdekoliv jinde na tomto kontinentě. S osamělostí se zde potýká 7,5 procenta mladých a 9,6 procenta osob ve středním věku. Nejosamělejší jsou starší dospělí, zde analýza uvádí znepokojivých 21,3 procenta osob dotčených tímto problémem.

Pouhá data ovšem nemohou přesně určit, proč jsou lidé ve východní Evropě celkově osamělejší, než jinde. Jedna studie zahrnutá do přehledu však naznačuje, že je tento efekt způsoben závažnějšími zdravotními problémy, špatnými službami a nedostatečnou sociální podporou.

Na opačné straně jsou právě propracované systémy sociálního zabezpečení běžně uváděny jako vysvětlení nízké míry osamělosti v zemích severní Evropy, kde je sociální sféra na velmi vysoké úrovni. K potvrzení této hypotézy ale bude potřeba ještě další výzkum.

„Rozdílné výsledky mezi národy naznačují, že věkový vzorec osamělosti může být kontextově specifický, pro jistotu je ale potřeba nasbírat ještě více údajů,“ míní výzkumníci.

Globální problém

Autoři uvádějí, že pochopení osamělosti jako globálního problému, bude vyžadovat ještě další údaje, a to hlavně ze zemí mimo Evropu, kde zatím čísla chybí. Zároveň vědce brzdí i nedostatek měření v historii. „Nemáme jak tato čísla porovnávat s minulými desetiletími. Pokud se ovšem problém osamělosti zhoršuje, je důležité, aby o tom věděli odborníci zabývající se veřejným zdravím i světoví politici, a mohli tak včas přijmout vhodná opatření,“ píší autoři.

Toto téma nebylo nikdy důležitější než nyní, v době celosvětové pandemie. Světová zdravotnícká organizace (WHO) varovala, že opatření, které udržují koronavirus na uzdě, pravděpodobně povedou ke zvýšené osamělosti, depresím, škodlivému užívání alkoholu a drog, sebepoškozování nebo sebevražednému chování. Sociální izolace a osamělost byly dokonce spojeny s nárůstem rizika předčasného úmrtí v měřítku srovnatelnému kouření cigaret.

Globální pandemie nyní na tento fenomén upozornila jako nikdy předtím a výzkumníci, jako je Ding a její kolegové se snaží pochopit alespoň to málo informací, které mají, aby mohli nabádat k opatřením do budoucna.

„Nový přístup k osamělosti by měl konfrontovat sociální a strukturální faktory, které ovlivňují riziko osamělosti v průběhu života, a to včetně chudoby, vzdělání, dopravy, nerovností a bydlení. Zároveň by měl apelovat na politiky a nabádat je k řešení tohoto rostoucího globálního problému,“ píší odborníci na veřejné zdraví v úvodníku spojeném s novým výzkumem.

