Itálie se začne probouzet z děsivého snu. Velmi opatrně

Itálie se probouzí do nové reality. Několik týdnů se Italové doslova modlili, aby křivka nově nakažených a zemřelých na nemoc Covid 19 začal klesat. Když se to konečně podařilo a země má našlápnulo to „fáze 2“, vynořují se další otazníky. Jak nouzový režim uvolňovat, aby se smrtící vlna nevrátila?

Nemocnice na severu Itálie | Foto: Profimedia