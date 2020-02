Jaroslav Naď (38), dvojka na kandidátce Obyčejných lidí (OLaNO), říká, že hlavním tématem slovenských voleb je boj s korupcí. Naď vystoupil minulý týden na předvolebním setkání pro Slováky v Praze, které pořádal Institut pro politiku a společnost.

Jaroslav Naď, dvojka kandidátky Obyčejných lidí (OLaNO) ve slovenských volbách | Foto: Facebook/Jaro Naď - OĽANO

Jste podle průzkumů lídry opozice a váš předseda Igor Matovič může být premiérem. Co všechno se tím pro vás a vaši stranu mění?'

To, co říkáte, už sice potvrdily průzkumy tří nebo čtyř agentur, ale jsou to stále jen průzkumy. Počkejme si na to, jak 29. února rozhodne volič. Nechceme krájet dort ještě dříve, než se upeče.