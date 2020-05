Situace v Rusku nebyla za dvacet let, kdy je Vladimir Putin u moci, ještě nikdy tak špatná. Počet nakažených koranavirem hrozivě stoupá, cena ruské ropy padá. Česká kauza s Koněvem je zřejmě snahou, jak odvrátit pozornost.

Praha 6 nechala odstranit sochu sovětského maršála Koněva z náměstí Interbrigády. | Foto: MČ Praha 6, facebook

Nepředstavitelné se stalo skutečností. Rusko nebude letos poprvé od války slavit den vítězství 9. května. Prezident Vladimir Putin musel zrušit konání referenda o změně ústavy, které by mu umožnilo zůstat u moci i po vypršení současného mandátu. Nepředstavitelné by také ještě před nedávnem bylo, aby cena ropy padla na deset dolarů za barel, či dokonce do záporných částek. Ruský státní rozpočet, kde jsou příjmy z prodeje ropy jednou z hlavních položek, je přitom nastaven na 70 dolarů za barel. A k tomu je Rusko, s katastrofálním zdravotnictvím, které zaostává v některých ukazatelích dokonce i za érou SSSR, tvrdě postiženo koronavirem. Počet nakažených dosáhl 100 tisíc, rychle roste, podobně jako počet obětí. Země se řítí do největší krize od rozpadu SSSR.