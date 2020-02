Sedmaosmdesátiletý muž a čtyřiaosmdesátiletá žena zemřeli v nemocnici, kam byli převezeni hned poté, co se u nich na lodi projevily symptomy nákazy. U obou se prokázal koronavirus, u ženy je však jako příčina smrti uveden zápal plic. "Myslím, že obdrželi nejlepší možnou péči," prohlásil před parlamentem japonský ministr zdravotnictví Katsunobu Kato.

Úřady rovněž informovaly o tom, že se virem nakazili dva zaměstnanci ministerstva, kteří na lodi pracovali. Již dříve se přitom nakazili další tři činitelé.



Plavidlo, které je považováno za největší ohnisko koronaviru mimo Čínu, ve středu po skončení dvoutýdenní karantény opustilo 443 cestujících, u nichž se nákaza nepotvrdila a nepřišli ani do kontaktu s infikovanými na palubě. Vyloďování cestujících má pokračovat ještě několik dní, dnes by obří loď mělo opustit dalších asi 500 lidí.

Na Diamond Princess původně plulo přibližně 3700 lidí z více než 50 zemí světa během luxusní dovolené ve východní Asii. Začátkem února se však v Hongkongu vylodil muž, u nějž se následně prokázal nový koronavirus. Loď se v tu chvíli nacházela v Japonsku a místní úřady se na ni proto rozhodly uvalit karanténu.

Z paluby již evakuovaly stovky svých občanů Spojené státy, některým svým státním příslušníkům zajistila let domů i Jižní Korea. K podobnému kroku se chystá například Austrálie, Kanada, Izrael či Itálie.

První oběť nového koronaviru dnes ohlásila Jižní Korea. Místní středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, jež úmrtí potvrdilo, však zatím k případu nezveřejnilo další detaily.

Nárůst nákazy v Jižní Koreji

Jižní Korea zaznamenala v posledních dnech prudký nárůst nových případů nákazy. Úřady nahlásily od středy 73 infikovaných, čímž jejich celkový počet v zemi vystoupal na 104. Nejvíce nakažených pochází ze čtvrtého největšího města Tegu. Většina z nich je pak spojena s jedinou postarší infikovanou ženou, která se v posledních dnech zúčastnila několika hojně navštěvovaných bohoslužeb. Vedení města v reakci na rozmach nákazy přijímá krizová opatření, starosta vyzval občany, aby co nejméně vycházeli ven.

Pevninská Čína dnes ohlásila dalších 394 nakažených novým typem koronaviru, což je výrazně menší počet než v předchozích dnech a nejméně od 23. ledna. Pokles je však částečně způsoben tím, že místní úřady znovu změnily metodiku, podle níž počítají počet nakažených v nejhůře zasažené provincii Chu-pej, napsala agentura Reuters. Nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem za středu podlehlo dalších 114 lidí, celkový počet obětí v pevninské Číně tím vyšplhal na 2118.

Způsob, jakým jsou pacienti diagnostikováni, výrazně ovlivňuje oficiální statistiky. Při každé změně metody počítání nakažených pacientů pak podle Reuters vyvstávají otázky ohledně toho, jak přesně oficiálně ohlašované údaje reflektují skutečný stav epidemie.

Čínské úřady nejprve počítaly jako nakažené jen ty, u nichž se stopy koronaviru prokázaly v testu nukleových kyselin. Jeho vyhodnocení však může trvat až několik dní. Zhruba v polovině února se proto úřady rozhodly do statistik započítat i pacienty, u nichž byl zjištěn zápal plic výpočetní tomografií (CT), aniž měli pozitivní testy nukleových kyselin. Kvůli tomuto kroku 12. února skokově přibylo téměř 15.000 nových případů, což zřejmě neprávem vyvolalo obavy z náhlého rozmachu epidemie.

Vyškrtnuté případy

Čínská Národní zdravotnická komise (NHC) se pak ve středu rozhodla, že v provincii Chu-pej přestane započítávat případy vyšetřené pouze pomocí CT. Ze statistik proto za středu vyškrtla 279 případů, které by dříve započítala a oficiálně jich nahlásila 349. I kdyby však vyškrtnuté případy do statistiky zahrnula, jednalo by se o pokles o více než 1000 nakažených oproti předchozímu dni, kdy úřady oznámily 1693 nově infikovaných.

Počet nových případů v pevninské Číně mimo provincii Chu-pej klesá již 16. den v řadě. Za středu jich úřady nahlásily 45 oproti 56 v úterý.

Čína si kvůli způsobu, jakým informuje o počtu nakažených, vysloužila kritiku některých expertů a například i Spojených států. Podle odborníka na infekční choroby Allena Chenga z univerzity v Melbourne by bylo nejvhodnější, kdyby informovala, kolik pacientů diagnostikovala v jaký den a jakou metodou, namísto toho, aby spojovala různé údaje do jedné souhrnné statistiky.

Testy potvrdily nákazu u nejméně 15 lidí, kteří přišli na bohoslužby, jichž se účastnila jistá osoba infikovaná koronavirem.