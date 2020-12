Byl to jeden z nejemotivnějších projevů, které kancléřka Angela Merkelová v Bundestagu pronesla. Varovala v něm, aby se Němci nesnažili blížící se vánoční svátky pojmout podobně jako v minulých letech. Tedy s tradičními vánočními trhy, svařákem a především setkáváním širokých rodin, večírků a návštěv přátel a známých.

„Pokud se teď před Vánocemi budeme setkávat s mnoha lidmi, pak to budou poslední Vánoce s našimi prarodiči. Až příliš pozdě si uvědomíme, že jsme něco neměli dělat,“ uvedla kancléřka. A vyzvala k celkovému omezení života v Německu, aby se snížilo množství kontaktů a tím i nebezpečí přenosu nákazy. „Je to obtížné, protože vím, kolik lásky bylo vloženo do postavení stánků se svařeným vínem a vaflemi. Pokud je však cena, kterou za ni platíme, 590 úmrtí denně, je to pro mě nepřijatelné,“ uvedla Merkelová.

Svoji dramatickou výzvu přetavila Merkelová ve skutky, když v neděli dokázala během pouhých dvou hodin přesvědčit premiéry všech šestnácti spolkových zemí, aby souhlasili s drastickými omezeními.

Ta budou platit od středy po celé vánoční a novoroční svátky až do 10. ledna, kdy by se po volných dnech měli Němci vrátit do práce, a pokud to situace umožní, i do škol. Do té doby budou zavřeny školy, firmy dostaly příkaz zajistit v možných případech práci z domova. Také obchody, s výjimkou těch, které jsou nezbytné ke každodennímu životu, jako jsou potraviny, lékárny, drogerie, optiky a trafiky, budou od středy uzavřeny.

Bez ohňostrojů

Soukromá setkání budou omezena na pět lidí ze dvou různých domácností plus děti, s výjimkou Vánoc mezi 24.-26. prosincem. Naopak žádné výjimky nebudou na Silvestra a Nový rok, kde bude platit jak zákaz novoročních ohňostrojů, tak pití alkoholu na veřejnosti.

Německé noviny to včera komentovaly většinou slovy, že nic jiného se nyní nedá dělat. „Německo uzavírá týden před Štědrým dnem veřejný život. Stále více lidí umírá na covid-19 a žádný politik na sebe nechce vzít odpovědnost za zhroucení zdravotnictví. V této situaci je lockdown na místě a nemá žádnou alternativu,“ napsal například deník Neue Osnabrücker Zeitung.