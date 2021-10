Kvůli zvýšené koncentraci sopečného popelu v ovzduší se dnes znovu uzavřelo letiště na španělském ostrově La Palma. Oznámil to španělský úřad civilního letectví AENA. Erupce vulkánu trvá třetí týden a kvůli zhoršeným podmínkám už ve středu oznámily aerolinky Binter a Canaryfly, že dočasně přeruší všechny své lety na ostrov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.