Nejdříve rychlý hospodářský růst a s ním množství nových obyvatel. Pak postupný úpadek směřující k úplnému vylidnění. Podobný scénář platí pro osudy mnoha takzvaných měst duchů. Měst, z nichž odešli lidé a rozpadající se budovy pohltila příroda.

Města duchů se nacházejí i v okolí ruského centra Vorkuta za polárním kruhem. Oproti jiným ale poskytují mimořádnou podívanou. Pro oblast jsou totiž typické extrémně nízké teploty, a to i kolem mínus čtyřiceti stupňů. A tak v lustry a pohovky zapomenuté v opuštěných pokojích obaluje sníh a led.

Nedávno se do oblasti, která je běžně na okraji zájmu, vydala moskevská fotografka Maria Passerová. Ta chtěla zachytit nejen důkazy toho, že malá města a vesnice už jsou skutečně zcela vylidněná, ale i ukázat, co s opuštěnými domy provádí extrémní zima. Fotografie z reportáže uveřejnila na svém Instagramu.

„Při pohledu zvrchu budovy pohlcuje sníh. Z větší blízkosti lze vidět neskutečné detaily, svítidla ozdobená složitými ledovými krápníky, pohovky zahalené do sněhové závěje," popsal server americké televize CNN Passerové fotky.

Další města duchů:

Oblast, kterou fotografka zachytila, má za sebou pohnutý osud. Město Vorkuta totiž vzniklo na základech jednoho z nejobávanějších sovětských koncentračních táborů, gulagů. V něm první vězni začali pracovat ve třicách letech minulého století. A Vorkuta se okamžitě stala jedním z nejobávanějších lágrů. Oblast totiž patří k nejchladnějším na kontinentu.

Práce v uhelných dolech

Vězni mimo jiné pracovali v uhelných dolech. „V padesátých letech ale do studené oblasti začali přicházet dobrovolně mladí lidé z celého Ruska. Hledali zde práci. Přitahovala je vidina vyšších platů a lepšího života," napsal před dvěma roky v článku k reportáži z oblasti od ruského fotografa Romana Demyanenka list Washington Post.

To potvrdila i fotografka Passerová. „Aby přitáhli zaměstnance do dolů, kteří kvůli práci měli žít v oblasti s nepříznivými klimatickými podmínkami, platy v oblasti byly skutečně velmi dobré," řekla pro server CNN Travel.

Až do devadesátých let se oblast stále rozrůstala. Centrální města Vorkuta mělo na jejich začátku kolem 117 tisíc obyvatel, a množství lidí žilo i v okolních menších městech a vesnicích. Pak ale přišel ekonomický úpadek a rozpad Sovětského svazu. „Množství lidí opustilo své domy a přestěhovalo se z Vorkuty do jižněji položených ruských měst. V návaznosti na to se zavřely školy, nemocnice a mnohé další instituce. Náhle se celé okolí Vorkuty proměnilo v města duchů. Počet obyvatel Vorkuty klesá každý rok, a město se tak stalo jedním z nejrychleji vymírajících v Rusku," popsal již v roce 2019 pro In Sight fotograf Demyanenko.

Na rozdíl od Passerové, která letos fotila skutečně opuštěné budovy plné sněhu v okolních městech a vesnicích, on se před dvěma lety zaměřil na zachycení života zůstávajících obyvatel Vorkuty.

Za dva roky od jeho reportáže se z města odstěhovalo nebo zemřelo dalších dvanáct tisíc lidí, současné údaje totiž mluví o necelých šedesáti tisících obyvatel. Těžba v oblasti nadále pokračuje, je už ale nevýnosná. Ve Vorkutě zůstávají trvale žít především starší lidé, mladí se snaží z města odejít.

Jen jeden panelák

Aktuální reportáž Passerové vymírání Vorkuty a jejího okolí jen potvrdila. Tři týdny fotila mimo jiné ve vesnici Severny, kde v některých obytných domech stále jsou obydlené byty. Díky zůstávajícím obyvatelům ale třeba v komplexech dosud teče voda. Jiný případ je podle ní vesnice Cementozavodsky, kde kromě jednoho paneláku s pár obyvateli už nikdo nežije a v městečku nelze najít jediný obchod, banku či podobné instituce.

„Je skutečná tragédie, že tak mnoho lidí muselo opustit své domovy a jít žít někam jinam. Ale tyto oblasti poskytují svoji specifickou, opuštěnou krásu. Tu se snažím vidět a ukazovat na mých snímcích," řekla pro CNN Passerová.

K specifické atmosféře měst duchů v okolí Vorkuty ve velké míře přispívá extrémní počasí. Ze dveří se valí kaskády sněhu, popraskané vodovodní potrubí a z něj vytékající voda ve vesnici Severny vytváří neuvěřitelné ledové kreace. I díky tomu si fotky Passerové vysloužily pozornost po celém světě.

Známá města duchů



Na světě se celkem nachází desítky měst duchů, které se jimi staly z různých příčin.



PŘÍČINA: VYČERPÁNÍ SUROVIN

- západ Spojených států amerických: města Delamar Ghost Tow, Bodie či Oatman - lidé je opustili poté, co utichla zlatá horečka, která do oblasti přitáhla množství obyvatel. Po jejím skončení lidé odešli do jiných oblastí za prací. V současnosti jsou vyhledávanou turistickou atrakcí, některé si zachovávají původní vzhled díky promyšlené ochraně

- město Grytviken na ostrovech Jižní Georgia - téměř úplně vylidněné po vyčerpání dostupných přírodních zdrojů a surovin a zákazu lovu velryb

- města a vesnice v okolí města Vorkuta v Rusku - původně centrum uhelných dolů, po ekonomickém úpadku odstěhování většiny obyvatel



PŘÍČINA: PŘÍRODNÍ KATASTROFY

- vesnice Caraibas v Brazílii - obyvatelé evakuovaní kvůli hrozícímu zemětřesení, po evakuaci už se nevrátili

- město Craco, Itálie - lidé se odstěhovali po obřím sesuvu půdy

- město Goma, Kongo - přes 300 tisíc obyvatel uteklo kvůli ohrožení sopkou, už se nevrátili

- město Dhanushkodi, Indie - město v šedesátých letech minulého století zničila cyklona, po této přírodní katastrofě již nikdy nebylo obnoveno



PŘÍČINA: LIDMI ZPŮSOBENÉ KATASTROFY

- město Agdam v oblastí Náhorního Karabachu a některá města na Blízkém východě - postupně vylidněno kvůli dlouhotrvajícímu válečnému konfliktu

- město Pripjať a okolí, Ukrajina - obyvatelé evakuovaní po výbuchu černobylské jaderné elektrárny v roce 1986. Několik obyvatel se vrátilo, jde ale spíše o jednotlivce. Město je v současnosti vyhledávanou turistickou atrakcí