Tobias R., střelec z německého Hanau sepsal 24stránkový pamflet, z něhož jsou patrné jeho rasistické i paranoidní představy o světě. Podle serveru časopisu Der Spiegel v něm mimo jiné píše o tom, že Němci jsou národem, z něhož vyrůstá to nejlepší na světě, zatímco obyvatele řady jiných zemí je potřeba vyhladit. Obává se také toho, že je dlouhodobě sledovaný. Policie vychází z toho, že text je autentický.

Tobias R., údajný střelec z německého Hanau | Foto: Profimedia.cz

Třiačtyřicetiletý Tobias R. v pamfletu tvrdí třeba to, že si velmi brzy všiml "špatného chování určitých skupin obyvatel,", kritizuje islám jako destruktivní a přistěhovalce jako lidi, které je třeba instinktivně odmítnout. "Naproti tomu svůj vlastní lid jsem poznal jako zemi, z níž roste to nejlepší a nejkrásnější, co tento svět může nabídnout," uvedl. Němci podle něj pozvedli lidstvo jako celek.