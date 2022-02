Doplnil, že kdyby se situace na Ukrajině vyhrotila, je Česko připraveno dostat své občany do bezpečí. Aktuálně podle něj nehrozí ani bezprostřední energetická krize, například kvůli výpadkům dodávek ruského plynu.

Největší ohrožení od války

Ministr označil současnou hrozbu za zřejmě nejvážnější ohrožení míru v Evropě od druhé světové války. Věří nicméně, že situaci se podaří vyřešit diplomaticky. „Stále doufáme, že se řinčí zbraněmi, ale k samotné agresi nedojde," řekl Rakušan.

"Hrozba použití síly k dosažení jakýchkoli cílů Kremlu je pro ČR jakožto člena EU a NATO neakceptovatelná. Stále doufáme v úspěch diplomatických jednání, zároveň se ale společně v rámci EU a spojenci v NATO připravujeme na nejhorší možný scénář," okomentoval ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Také slovenská diplomacie doporučila obyvatelům země necestovat na Ukrajinu, ambasádu a konzulát na Ukrajině opustí rodinní příslušníci pracovníků.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo tím obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února.

Spolupracovníci amerického prezidenta Joea Bidena veřejně konkrétní datum potvrdit nechtěli, pouze uvedli, že v rozporu s předchozími veřejnými spekulacemi a očekáváními by invaze mohla začít před před koncem olympijských her v Pekingu 20. února. Moskva popírá, že by měla v plánu na Ukrajinu zaútočit.

Zdroj: DeníkPodobně jako Politico se vyjadřují i některé další zpravodajské servery. The Wall Steet Journal napsal, že USA sdělily spojencům, že Rusko by mohlo zaútočit ve středu, i když bezpečnostní poradce Jake Sullivan řekl pouze to, že invaze by mohla začít ještě v době konání zimních olympijských her v Pekingu. Do pátku se mnozí američtí představitelé a externí analytici domnívali, že pokud by ruský prezident Vladimir Putin invazi nařídil, mohl by počkat až po ukončení her z úcty k čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Informaci o středě jako možném dni zahájení ruské invaze na Ukrajinu zveřejnil s odvoláním na své zdroje také německý časopis Der Spiegel. Podle něj byly informace, které Američané spojencům z NATO poskytly v pátek, velmi detailní a podložené mnoha zdroji. "Podle znalců je ovšem možné, že USA záměrně vypouštějí informace, aby ruské útočné plány torpédovaly," uvedl Der Spiegel.

Podle úředníků a diplomatů, na které se odvolává Politico, Sullivanovy veřejné komentáře jsou rozvážnější než důvěrné informace poskytnuté diplomatům. V nich USA uvádějí příští středu jako možný začátek invaze a varovaly, že předtím nebo ve stejné době se dají očekávat i kybernetické útoky.

Bez krveprolití. Analýza BBC popsala pět scénářů, jak odvrátit válku na Ukrajině

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v sobotu uvedl, že k invazi by mohlo dojít "kdykoliv". Zdůraznil ale, že USA neví, zda se prezident Vladimir Putin už rozhodl. "Ale víme, že je schopen jednat velice rychle," dodal Blinken.

Žádnou paniku

Ruská diplomacie odmítá americká varování před možnou invazí jako "hysterii" a "dezinformace". Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov si podle TASS stěžoval Blinkenovi, že americká propagandistická kampaň o údajné ruské invazi vede Kyjev k sabotáži mírových dohod z Minsku.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí vyzvalo Ukrajince ke klidu a varovalo před panikou a destabilizací kvůli obavám z invaze ruských vojsk. Prezident Zelenskyj podle AFP také řekl, že americká varování před nadcházející ruskou invazí vyvolávají paniku, která zemi nepomáhá.