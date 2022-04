Rodný Charkov kdysi musela opustit jako dítě, když byla její rodina kvůli židovskému původu nucena prchat před přibližujícími se nacistickými vojáky. Nyní válka dorazila do jejího města podruhé. Odvážná žena vydržela ruské bombardování Charkova celé týdny, před několika dny se ale rozhodla odjet.

Přestože ji ruští okupanti připravili o domov, a v prvním měsíci války přišla o milovaného manžela, odvahu jí nevzali. „Nebála jsem se,“ řekla jednoduše žena v rozhovoru pro CNN, když popisovala pět týdnů, které prožila v ostřelovaném Charkově.

Rozhovor se odehrál v polském Krakově, který se stal zastávkou na cestě Margaryty Zatuchny za příbuznými do Ameriky, kde zřejmě zůstane, než ruským prezidentem Vladimirem Putinem rozpoutaná válka na Ukrajině skončí.

. @SalmaCNN speaks to 82-year-old Holocaust survivor Margaryta Zatuchna. Zatuchna fled her native Ukraine in 1941, and has fled a second time amid the Russian invasion. pic.twitter.com/9SmTFqk622