QAnon. Když věříte, že světu vládnou satanističtí pedofilové

/ANALÝZA/ Je to absolutně šílené. A proto by to mohla být pravda. Faktem je, že řada útočníků, kteří minulý týden obsadili americký Kapitol, je o pravdivosti nejrůznějších konspiračních teorii jednoznačně přesvědčena. Problém je, že těch spiknutí je v současné době tolik, že se člověk, který nemá denně přiložen prst na tepu konspirační aktualit, v nich nemůže vyznat.

QAnon šaman. Nejviditelnějším zástupcem konspiračního hnutí QAnon při útoku na Kapitol v minulém týdnu byl rohatý Viking Jake Angeli z Arizony | Foto: Profimedia.cz