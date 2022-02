Ruská invaze? Může začít i během olympiády, uvedl šéf americké diplomacie

ČTK

Ruská invaze na Ukrajinu může začít kdykoli, a to i v době konání zimních olympijských her. Na tiskové konferenci v australském Melbourne to prohlásil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Uvedl také, že k ukrajinské hranici se stále přesouvají nové ruské síly.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken | Foto: ČTK