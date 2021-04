Jak si povšimla americká novinářka Ashley Feinbergová na svém blogu Trashberg, byl Donald Trump při svém odchodu z Bílého domu opravdu nečekaně tichý a klidný. „U většiny prezidentů by to bylo neobvyklé, ale i u něj to je bezprecedentní,“ uvedla Feinbergová.

Podle ní jeho chování ovlivňovaly dva faktory, které ho přinutily omezit se ve své agresivní rétorice. Bylo to odříznutí od jeho Twitterového účtu a obžaloba, kterou měl na krku. Jednalo se o známé obvinění, že měl zmanipulovat dav, aby napadl Kapitol. Když ho ale soud obžaloby v půlce února zbavil, vrátil se mezi nás starý dobrý Donald. V prohlášení, které pronesl krátce po osvobození, přislíbil, že „se těší na pokračování naší společné a neuvěřitelné cesty k dosažení americké velikosti pro všechny naše lidi.“

Someone on Tiktok posted a video of Trump in Florida this weekend. They say he was handing out $50 bills. pic.twitter.com/Vq5fTswok3