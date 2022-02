Rozhodnutí o vyslání dodatečného kontingentu souvisí s napětím kolem Ukrajiny, u jejíchž hranic Rusko soustředilo na 100.000 svých vojáků. Podle Západu je to známka připravované invaze, což Moskva popírá.

Kirby řekl, že většina z 2000 vojáků bude směřovat do Polska. Dodal, že nejde o permanentní krok, ale o reakci na ruské aktivity.

Zelenskyj podepsal dekret o posílení armády. Proto aby panoval mír, zdůvodnil

Agentura Reuters napsala, že do Rumunska odjede 1000 vojáků z jednotky, která je nyní v německém Vilsecku, do Polska zamíří 1700 vojáků ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně a z téže základy bude 300 vojáků přesunuto do Německa.

Mluvčí Pentagonu zdůraznil, že jde o snahu zvýšit odstrašující sílu a prezentovat připravenost k obraně ve východní Evropě a že žádní američtí vojáci nebudou posláni na Ukrajinu.

"Je důležité, že panu (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi a světu důrazně ukážeme, že Spojeným státům a spojencům na NATO záleží," prohlásil Kirby. Dodal, že v případě potřeby mohou USA rozhodnout o dalších přesunech. K tomu mluvčí sdělil, že "nedokáže přesně předpovědět, jak se věci budou vyvíjet". "A právě proto, že to nemůžeme předvídat, chceme být připraveni," dodal.

Pomoc Ukrajině: Česko zemi daruje munici a pomůže s péčí o zraněné

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško prohlásil, že "tyto ničím neopodstatněné ničivé kroky pouze přispějí k vojenskému napětí a zúží pole pro politická rozhodnutí". Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba se znovu snažil mírnit obavy z hrozícího ruského útoku, ale řekl také, že pokud Rusko udělá něco, co bude naznačovat bezprostředně hrozící invazi, Ukrajina bude schopná reagovat, jak bude nezbytné.

Jednotky, jež nově USA posílají do Evropy, nepatří k 8500 vojákům, které Pentagon uvedl na Bidenův příkaz minulý týden do pohotovosti. Tato skupina je připravena k rychlému přesunu do Evropy v případě potřeby.

Stoltenberg: Důrazný projev amerického odhodlání

Stoltenberg rozmístění Američanů v Polsku, Rumunsku a Německu ocenil. "Je to důrazný projev amerického odhodlání a dodatek k jiným nedávným příspěvkům Spojených států k naší sdílené bezpečnosti - k čemuž patří 8500 vojáků uvedených do pohotovosti pro případné zapojení do jednotky rychlé reakce NATO a rovněž přítomnost letadlové lodi USS Harry Truman, která je pod velením NATO ve Středozemním moři," sdělil generální tajemník aliance.

Také on zdůraznil, že "toto rozmístění sil je obranné a přiměřené a dává jasně najevo, že NATO učiní k obraně svých spojenců cokoli bude nezbytné".

CNN oznámila, že američtí vojáci budou operovat na základě bilaterálních dohod s hostitelskými zeměmi, protože NATO zatím neaktivovalo mnohonárodnostní jednotku.

USA mají své vojáky v Evropě i mimo krizové časy, v Německu je 35.000 amerických vojáků, v Polsku dalších 4000 a v Rumunsku 900.