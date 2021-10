„Přiložil mi na krk nůž. Řekl, abych byla zticha. Pak mě zavedl do ložnice rodičů a tam mě poprvé znásilnil. Zopakoval to ještě dvakrát v dalších místnostech." Tak vylíčila nejhorší noc svého života pro CNN jedna z obětí Josepha Jamese DeAngela, amerického sériového vraha a pachatele desítek znásilnění.

Kris, které bylo v době přepadení v roce 1976 pouhých patnáct let, se odhodlala veřejně vystoupit až po DeAngelově odsouzení. Čekalo se na něj celá desetiletí, přesně tak dlouho totiž tento zločinec unikl spravedlnosti. Dopaden byl až v roce 2018.

Seznam zločinů, které bývalý policista DeAngelo spáchal, je až neuvěřitelně dlouhý. Začínal vykrádáním domů. Postupně k nim přidal znásilňování a později začal vraždit. „Při soudním procesu prokurátoři z okresů, kde DeAngelo řádil, četli podrobnosti o každém jeho činu – a poskytli děsivé detaily toho, jak tento muž svazoval, okrádal, znásilňoval, bil a zabíjel své oběti. Například po spáchání dvojnásobné vraždy v roce 1979 DeAngelo snědl zbytky vánočního krocana z ledničky zabitých,“ připomíná CNN.

DeAngelo se u soudu přiznal ke třinácti vraždám a padesáti znásilněním v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. „S přiznáním souhlasil výměnou za to, že nedostane trest smrti,“ vysvětlila žalobkyně Amy Hollidayová. Sériový vrah, známý zejména pod přezdívkou Zabiják z Golden State, nakonec u soudu dostal jedenáct doživotních trestů.

Vlk v rouše beránčím

Za celá léta, co DeAngelo okrádal, znásilňoval a zabíjel, se nikdy nedostal do okruhu podezřelých. „Zdálo se, že nikdo z jeho okolí nikdy ani nepomyslel na to, kým DeAngelo ve skutečnosti je, a co dělal. To pomáhá vysvětlit, jak se vyhýbal uvěznění po čtyři desetiletí a při spáchání třinácti vražd a desítek znásilnění,“ napsala agentura AP v době procesu s DeAngelem.

Na střední škole byl DeAngelo sportovec, pak sloužil ve válce ve Vietnamu, vystudoval vysokou školu a počátkem sedmdesátých let nastoupil k policii. Pracoval mimo jiné na oddělení, které řešilo některé jeho zločiny. Jako policista sloužil nakonec šest let, nakonec byl ale od sboru vyhozen, když byl přistižen při drobné krádeži v obchodě - vzal repelent pro psy a kladivo. Ani po vyhození ale navenek zdánlivě nesklouzl do výraznějších problémů – našel si novou práci mechanika, nadále hrál roli hodného manžela a otce.

A byl v ní natolik dobrý, že jeho příbuzní ještě v době procesu s ním - ve chvíli, kdy už policisté měli k dispozici jasné dôkazy a DeAngelo sám své činy přiznával - sepsali otevřené dopisy, v němž poukazovali na dobré stránky DeAngelovy povahy. „V dopisech uvedli, že ten ďábel, netvor, příšera a šílenec, jak DeAngela popisují žalobci, je přesným opakem muže, kterého znali - a kterého jedna z neteří vnímala jako milující otcovskou postavu, a další jako hrdinu, který jí bral kempovat a lovit ryby," zmiňuje agentura AP.

DeAngelovi blízcí také poukazovali na to, že měl těžké dětství. „Jeho sestra a blízký přítel napsali, že byl jako chlapec týrán svým emocionálně nestabilním a příliš na disciplínu zaměřeným otcem," píše agentura AP.

Tato vyjádření však soudce, pozůstalé obětí ani žalobce nijak neobměkčila. Ti naopak poukázali na to, že DeAngelo pouze dokázal dobře skrývat svoji povahu. A že existuje množství záznamů o tom, že po celý jeho život se projevovaly varovné signály. „Jako dospívající nechával uhořet zvířata, vkrádal se do cizích domů," poznamenala třeba státní zástupkyně Anne Marie Schubertová, která o DeAngelovi mluvila jako o bezcitném vrahovi.

Na to, že DeAngelova povaha byla podivná už v jeho mládí, upozornila u soudu s ním i jeho bývalá snoubenka. Ta se s ním rozešla, když se k ní začal chovat násilnicky. „Neviděla jsem v něm kriminálníka. Ale teď už vím, že v něm byl už dříve, než jsme se vůbec poznali. Možná jsem byla součástí jeho krytí. Možná je jeho rodina součástí tohoto krytí. Všichni jsme berličkami v jeho příběhu, ve kterém se pod povrchem vždy skrýval zločinec," prohlásila Bonnie Colwell Ueltzenová.

Mimochodem, vyšetřovatelé uvedli, že jedna z obětí, kterou DeAngelo znásilnil, si vzpomněla, že ji tento násilník řekl "Nenávidím tě, Bonnie" - a tato věta jim posloužila jako další střípek do mozaiky, díky které dostali DeAngela za mříže.

Také dlouholetí DeAngelovi sousedé upozornili, že zas až tak nevinně nikdy nepůsobil. „Podle nich byl vždy podivínský samotář. Nadával kolemjdoucím, kteří šli příliš blízko jeho pozemku, nebo sousedům, kteří kosili trávu příliš brzy ráno," připomíná CNN.

Pravdou však je, že navzdory všem výhradám vůči jeho chování si nikdo z DeAngelova okolí nikdy nepomyslel, že by byl schopný vraždit. A to mu pomohlo, aby mu všechny jeho zločiny dlouhodobě procházely.

Když talíře zacinkají

Zřejmě nejvýraznějším z důvodů, proč se na DeAngela policistům tak dlouho nedařilo přijít, bylo to, že činy páchal v různých částech Kalifornie - a byly šetřeny odděleně, jelikož policisté si nemysleli, že by je mohl spáchat jediný člověk.

DeAngelova zločinecká "kariéra" začala již v první polovině sedmdesátých let - v době, kdy sloužil u policie, a kdy se jeho oddělení podílelo na vyšetřování činů, které sám spáchal. První zločiny ještě nebyly tak závažné. „Nejdříve vykrádal domy,“ připomíná CNN. Při jedné ze zlodějských výprav pak DeAngelo zastřelil majitele domu, který ho přistihl, zatím ale šlo spíše o náhodný čin, než o plánovanou vraždu.

Když se ovšem v roce 1976 přestěhoval do kalifornského Sacramenta, jeho agresivita stoupla. A od pouhého vykrádání přešel ke znásilňování a bití obětí. Nejdříve se zaměřoval na ženy, které byly v domě samy, případně s malými dětmi – což byl i případ oběti Kris. „Je zaznamenán případ, kdy svázal tříletého chlapce, zatímco znásilňoval jeho matku," píše CNN.

Pak ale změnil taktiku a u té už zůstal i při pozdějších vraždách. Jeho obětmi se začaly stávat páry. „Většinou útočil v noci. Dvojici vytrhl ze spánku,“ zmiňuje agentura AP.

U sebe míval nůž či zbraň a obětem pohrozil smrtí, kdyby ho neposlechly. Ženu přinutil, aby muže svázala. „Když byl její druh bezmocný, DeAngelo ji napadl. Odvedl ji do jiné místnosti a znásilnil, někdy opakovaně. Na záda svázaného muže většinou umístil nádobí a pohrozil, že pokud uslyší cinkání, oba zabije,“ nastiňuje AP.

Pamatuješ?

Když se koncem sedmdesátých let DeAngelo přestěhoval na jih Kalifornie, opravdu zabíjet začal. Proč přešel k vraždění je nejasné - později tvrdil, že mu to našeptával člověk jménem Jerry, který žil v jeho nitru. „Neměl jsem ho sílu vytlačit. Byl mojí součástí. Nechtěl jsem to udělat," prohlašoval DeAngelo u soudu.

Ať už ho k plánovitému zabíjení vedlo cokoliv, vraždil od roku 1979 do osmdesátých let. Vždy podle identického scénáře, který si vypracoval už v době znásilňování - v lyžařské kukle pronikl do domu, přičemž si předtím nastudoval, jak se do něj dostat či únikové cesty. Pak opět muže svázal a ženu znásilnil - ovšem na konci je zabil.

I když poslední vraždu i znásilnění podle všeho DeAngelo spáchal v roce 1986, své oběti děsil i celá léta poté. Těm, které útok přežily, totiž třeba i po několika letech zavolal. „Pamatuješ, jak jsme si hráli?,“ ozval se telefonicky v roce 2001 ženě, kterou před lety znásilnil, když si v novinách mohl přečíst článek, který se věnoval jeho případu - respektive případu neznámého Zabijáka z Golden State.

Jiné své oběti zavolal do práce. „Myslím, že musel být hostem v restauraci, kde tato oběť pracovala. Poznal ji, a když vyšel z podniku ven, pocítil nutkání připomenout se jí," vyjádřil se policista Paul Holes, specializující se na odložené případy, a který později DeAngela dopadl.

Rodostrom jako důkaz

Joseph James DeAngelo se nakonec před soud dostal až více než čtyři desetiletí potom, co začal krást a znásilňovat. Až skutečně po létech si totiž policisté uvědomili, že znásilňovač z jedné části Kalifornie a Zabiják z Golden State, který působil v jiné oblasti, by mohli být ve skutečnosti jediná osoba.

DeAngela však nakonec dopadli až jako důchodce, díky mnohaleté mravenčí práci. Nejdříve třeba zkoušeli dohledat předměty, které DeAngelo vzal svým obětem - z jejich domů si totiž vždy bral suvenýry, někdy cennosti, jindy drobné předměty, které se mu zalíbily. A tak policisté zveřejnili detailní popis některých těchto předmětů a doufali, že se jim třeba ozve někdo, kdo je pozná. „Jednou z nejzvláštějších věcí, které sebral, bylo čtrnáct čínských porcelánových talířů. I když byly drahé, nemyslím, že je chtěl zpeněžit. Myslím, že si je nechal nebo třeba daroval blízkým. Klidně na nich doma mohl servírovat večeři na Den díkuvzdání. Předpokládám, že byl nadšený, když z těch talířů mohl krmit rodinu a přitom si představovat, co udělal obětem, kterým je sebral," vyjádřil se vyšetřovatel Paul Holes pro pořad Crime Watch Daily v době, kdy ještě neznal DeAngelovu totožnost.

Nakonec tohoto sériového vraha policisté odhalili poměrně kuriózně. „Vyšetřovatelé vzali zajištěné stopy semena z jednoho případu znásilnění a vytvořili DNA profil. Ten následně nahráli do veřejně přístupné databáze, kterou lidé využívají, aby vystopovali své předky,“ popisuje postup list The Los Angeles Times.

Tento netradiční postup, který se ale osvědčil i u jiných případů, nakonec zabral. I když samozřejmě ne okamžitě. Vyšetřovatelé se dlouho dostávali do slepých uliček, navíc bojovali i s legislativními problémy - zda je možné pro účely vyšetřování používat data z podobné geneaologické databáze. Každopádně nakonec narazili na jedné z webových stránek, kam lidé okládali informace o své DNA v naději, že najdou předky, na nějakého vzdáleného příbuzného. S tím už jim pomáhala i australská specialistka na sestavování rodostromů.

Postupně zužovali okruh podezřelých, až se díky návštěvě vzdálené DeAngelovy sestřenice, která jim poskytla vzorek DNA, dostali k šestici mužů z dané rodiny, kteří by seděli věkem, bydlištěm i vzhledem na dlouho hledaného pachatele. Za léta, kdy DeAngelo řádil, totiž několik jeho obětí sestavilo přibližný identikit násilníka.

Nakonec se policisté konečně dostali na DeAngela, v té době už třiasedmdesátiletého důchodce. „Po deseti dnech intenzivního sledování, a poté, co policisté požádali o pomoc popeláře, který jim zajistil přístup k DeAngelově popelnici, odkud si mohli vyšetřovatelé vzít odpadky s jeho DNA, byl konečně DeAngelo zatčen," zmiňuje server The Los Angeles Times.

U soudu, který se odehrál loni, se nakonec dokonce svým obětem a pozůstalým těch, které zabil, omluvil. Jeho slova ale podle těch, jejichž rodinám ublížil, nebyla míněna upřímně.