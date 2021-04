„Její Veličenstvo královna s hlubokým zármutkem oznámila smrt svého milovaného manžela Jeho královské výsosti prince Filipa, vévody z Edinburghu. Jeho královská výsost dnes ráno pokojně zemřela na zámku Windsor,“ stojí v prohlášení.

„Princ Philip inspiroval životy nespočetných lidí,“ reagoval britský ministerský předseda Boris Johnson. Premiér ve svém krátkém projevu v Downing Street dodal, že pomohl panovnici řídit královskou rodinu a monarchii tak, aby „se stala institucí zcela nepochybně nezbytnou pro rovnováhu a štěstí našeho národního života.“

Princ Philip byl známý svými občasnými rasistickými a sexistickými poznámkami. Rovněž ale vedl stovky charitativních organizací, založil celou řadu podpůrných programů, které pomáhaly britským školákům. Především pak sehrál významnou roli při výchově svých čtyř dětí, včetně nejstaršího syna, následníka trůnu prince Charlese.

Zdravotní potíže

Princ nebyl v poslední době v dobré zdravotní kondici. Před necelým měsícem byl propuštěn po měsíc trvající hospitalizaci z londýnské nemocnice krále Edwarda VII. Léčil se v ní z blíže nespecifikované infekce a podstoupil i zákrok na srdci, informovala agentura AP. Podle BBC se jednalo o jeho doposud nejdelší pobyt v nemocnici. Z veřejného života se oblíbený a prostořeký princ stáhnul už v roce 2017. Problémy se srdcem přiznal poprvé před deseti lety.

Vévoda z Edinburghu, narozený jako řecký a dánský Princ Philip, se s tehdy ještě princeznou Alžbětou oženil v roce 1947. „Stejně jako je ona nejdéle vládnoucím britským panovníkem, on byl nejdéle sloužícím britským chotěm,“ uvedla BBC.

Philipovi bylo třináct let, když poprvé spatřil Alžbětu – tehdy osmiletou – na svatbě svého bratrance. O pět let později se potkali opět, tentokrát na půdě královské námořní akademie v Dartmouthu, kde Philip studoval. Zde prý přeskočila ona pověstná jiskra, po celou dobu II. světové války si pak spolu dopisovali. Po válce si dvacetiletá princezna prosadila, aby se mladý kadet stal jejím manželem. Neuposlechla tak rad svých královských rodičů, že její vzdálený bratranec není pro ni dost dobrý.

Manželství vévody z Edinburghu a 94leté královny trvalo 73 let. V lednu se nechal královský pár očkovat první dávkou proti koronaviru. Během pandemie trávil většinu času na hradě Windsor pouze s minimem zaměstnanců sídla. Sté narozeniny by Philip oslavil 10. června.

V roce 2018 oslavili Alžběta II. a princ Philip platinovou svatbu:

Philip s Alžbětou měli čtyři děti, osm vnoučat a 10 pravnoučat. Jejich první syn princ z Walesu Charles se narodil v roce 1948, jeho sestra princezna Anna se narodila v roce 1950. Třetím dítětem v královské rodině je vévoda z Yorku, princ Andrew, který se narodil v roce 1960. Hrabě z Wessexu, princ Edward se Alžbětě narodil v roce 1964.

Philipovým otcem byl princ Andrew z Řecka a Dánska. Jeho matka, princezna Alice, byla dcerou lorda Louise Mountbattena a pravnučkou královny Viktorie.

„Jeho život trval téměř sto let evropských dějin. Započal s jeho narozením do řecké královské rodiny a skončil jako nejdéle sloužící britský královský choť. Se svojí ženou musel během turbulentních let její vlády znovu hledat a obhajovat smysl tisícileté monarchie pro 21. století,“ napsala v nekrologu agentura AP.