Celkem 100 000 korun jako odškodné za nezákonné trestní stíhání dostane od státu zdravotní sestra, která byla v roce 2022 zproštěna obžaloby z ublížení na zdraví z nedbalosti. Stíhání souviselo s případem chlapce, který v roce 2017 skončil po operaci mandlí v Pardubické nemocnici v takzvaném bdělém kómatu.

Pardubická nemocnice. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Sestra podala žalobu na ministerstvo spravedlnosti, požadovala původně odškodné milion korun, později 200 000 korun, nakonec v pondělí soud schválil smír s podstatně nižší částkou.

Ministerstvo ženě již dříve vyplatilo za nezákonné stíhání 80 000 korun, smírem získá dalších 20 000 korun. Původní požadavek odškodného za trestní řízení soud považoval za přemrštěný. „Daným postupem jí byla způsobena újma, nicméně soud se nedomnívá, že by byla tak vysoká, že by dosahovala původně žalované částky," řekla v odůvodnění rozhodnutí předsedkyně senátu Jana Bodečková.

Právní zástupce sestry dříve uvedl, že jeho klientka byla během trestního řízení a soudního procesu vystavena silnému stresu, k němuž přispěl i zájem médií a výroky na sociálních sítích. Byla během té doby těhotná, těhotenství bylo rizikové. Měla obavy, co ji čeká a zda nepůjde do vězení, kdy by se o dítě musel starat její přítel. Bála se i o zdraví dítěte. Je jí nepříjemné, že lidé znají její jméno a podobu. Od loňského roku opět pracuje na dětském oddělení nemocnice, a i když jí kolegové nic negativního nedávají najevo, má pocit, že rodiče pacientů ji poznávají a nedůvěřují jí.

Žádná z obou stran sporu nemá podle dnešního rozhodnutí soudu nárok na úhradu nákladů řízení. Proti rozsudku není přípustné odvolání. Již dříve se obě strany sporu dohodly na úhradě nákladů trestního řízení ve výši 155 000 korun.

S rodinou chlapce se společnost Nemocnice Pardubického kraje dohodla na mimosoudním vyrovnání. Výši částky nechtěly rodina ani firma upřesnit. Rodina se domáhala odškodnění 22 milionů korun, firma Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu. Podle informací ČTK je výsledné narovnání kompromisem mezi oběma částkami.