Pardubické vánoční trhy se budou v tomto roce konat každý den od 26. listopadu do 23. prosince. Minimální otevírací doba trhů bude ve všední dny od 11 do 18 hodin, o víkendu do večerních hodin.

Předvánoční program na Pernštýnském náměstí v sobotu zahájila trochu netradičně rocková muzika. O první adventní neděli se pak rozzářil i vánoční strom, kterým je letos padesát let starý a třináct metrů vysoký smrk ztepilý. Městu ho věnovala rodina Kurdzielova z Dašické ulice v Pardubicích.

Stánky jsou po obou stranách náměstí. Trhovci nabízejí tradičně ponožky, čepice, různé typy jmelí, cukroví nebo šperky. Ceny jsou oproti minulým rokům o něco vyšší. Na náměstí nechybí ani trdelníky, u kterých se hned první den tvořily nejdelší fronty. Přestože se jejich cena šplhá k 80 korunám, podle lidí k trhům už patří.

„Máme to rádi, když je nějaká taková příležitost, tak si ho jednou za čas prostě dáme. To, že bude dražší, jsme čekali,“ řekla Pardubačka Jana, která na trhy vyrazila s přáteli. „Dárky tu nakupovat nebudeme, ale ten svařák si dáme určitě, když jsou ty Vánoce,“ dodal s úsměvem Jan Stárek.

Návštěvníci tu narazí i na sýrové speciality či uzenářské výrobky. Za párek v rohlíku zaplatí 40 korun, za bramborák 60 korun, stejně jako za palačinku nebo vafli. Cena klobásy se vyšplhala na rovnou stokorunu. Klasická pochoutka v podobě smaženého langoše stojí 120 korun.

Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Ten, kdo se chce zahřát něčím ostřejším, si letos připlatí. Ceny se často liší stánek od stánku. Na svařené víno si lidé musí připravit od padesáti do sedmdesáti korun. Svařák s rumem je ještě o deset korun dražší.

Návrat trhovců po covidu

Adventní trhy se do Pardubic vrátily po dvouleté pauze. „V roce 2020 byly vánoční oslavy zrušeny jako většina akcí ještě před zahájením příprav. Loni doslova pár minut předtím, než město pořádalo tiskovou konferenci, byly trhy na celém území republiky kvůli vládním opatřením zrušeny znovu. Těším se tedy, že po dvou letech bez Vánoc v ulicích si letos opět užijeme tu pravou předvánoční pohodu,“ uvedla náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová

Pořadatelé tak museli některé stánkaře přesvědčovat, že tentokrát trhy opravdu budou. Firma z Rokytnice v Orlických horách, která chystá voňavé výrobky na advent už téměř dvacet let, má letos obavy. „Jsme na hraně, zda se nám to vůbec vyplatí,“ řekla pro Deník stánkařka Renata. Důvodem je i zdražení surovin a materiálu na výrobu svíček. „Jen parafín zdražil asi trojnásobně. Kvůli cenám ropy. Muselo se to chtě nechtě odrazit na cenovce svíček,“ přiznala.

Na výzdobě nešetří

Pardubice ale na vánoční výzdobě šetřit nebudou. Ačkoliv kvůli drahým energiím řada měst zvažovala, zda své ulice rozsvítit jako v předchozích letech, v Pardubicích počítají se světelnou výzdobou ve stejném množství jako doposud.

„Aktuálně jsme na nejnižších možných energetických nákladech za vánoční osvětlení. Za jediné šetření se letos dá považovat to, že jsme chtěli rozšířit osvětlení směrem od náměstí až k třídě Míru a bývalému Afi, aby město bylo ještě více nazdobené, ale to letos neuděláme,“ přiblížila Klčová.

Vánoční atmosféru v Pardubicích tak tradičně rozzáří na 110 tisíc LED světýlek. „Nahrává nám, že jsme dekorace průběžně obnovovali a nová LED svítidla mají výrazně nižší spotřebu," potvrdila mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

Advent s vůní perníku



Dokreslit vánoční náladu ve městě pomáhá i akce Advent s vůní perníku. Po celý předvánoční čas lidé mohou do místních cukráren a kaváren chodit ochutnávat perníkové speciality. „Perníkový bonus v době adventu letos nabízí ještě více kaváren než v loňském roce. Celkem můžete ochutnat typickou pardubickou pochoutku ve 22 cukrárnách a kavárnách, a to v celkem 37 variantách,“ uvedla ředitelka Turistického informačního centra Pardubice Miloslava Christová.