Historické centrum Pardubic letos opět ožije tou pravou vánoční atmosférou. Lidé si po celý advent mohou užívat trhy na Pernštýnském náměstí i vůni perníku v pardubických kavárnách a cukrárnách. Letos poprvé si Pardubáci a návštěvníci krajského města vychutnají také kouzelně osvětlené zámecké valy. Na výstavu Světla vyprávějí nemusíte čekat až do adventu, otevřená je již od úterý 7. listopadu.

Vánoční strom na Pernštýnském náměstí v Pardubicích v roce 2022. | Video: Deník/Nikola Remešová

Letošní vánoční strom pro krajské město vyrostl v Jezbořicích. Ozdobený se na Pernštýnském náměstí rozsvítí o první adventní neděli 3. prosince kolem 17. hodiny za doprovodu „světelných křídel", následuje vánoční koncert.

Adventní trhy začnou v historickém centru Pardubic ještě o jeden den dříve, a to v sobotu 2. prosince. Po sobotní 15. hodině trhy zahájí kněz Zibi Czendlik. V 16 hodin vyjde světelný průvod z náměstí na zámek. Děti se mohou těšit na Ježíškovu dílnu i na vánoční vlak. Trhy budou otevřené od pondělí do čtvrtka od 13 do 18 hodin, v pátek od 13 do 20 hodin, v sobotu od 11 do 22 a v neděli od 11 do 19 hodin.

V neděli 3. prosince se na pardubické radnici na Pernštýnském náměstí koná od 10 do 16 hodin šestý charitativní jarmark pro onkologicky nemocné děti. „Všechny peníze z jarmarku vždy putují na transparentní účet Nadačního fondu Šance onkoláčkům. Za uplynulých pět let jsme společně poslali vážně nemocným dětem bezmála dva miliony korun,“ uvedla jedna z organizátorek jarmarku Alexandra Tušlová.

Pardubická novinka

Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy budou letos poprvé zářit na valech pardubického zámku. Od 7. listopadu do 7. ledna se na valech koná výstava Světla vyprávějí. Otevřeno bude denně od 16 do 21 hodin.

Výše vstupného se liší v závislosti na měsíci a také podle dnů v týdnu. Konkrétně v prosinci zaplatí dospělí za vstup ve všední den 200 Kč, o víkendu 250 Kč, děti od 3 do 15 let ve všední den 100 Kč, o víkendu 150 Kč. Rodinné vstupné činí v prosinci 550 Kč (všední den) a 700 Kč (víkend). Návštěvníci budou moci procházet světelnou expozicí vánočních symbolů, 2D zvířat nebo postav i 3D objektů. Nebudou chybět ani svítící koně, princezny nebo draci. Do některých světelných dekorací se dá i vejít.

Světla vyprávějí: Vstupné

Listopad

Všední den: Dospělí 150 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti (vždy s průkazem ISIC), senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 400 Kč

Víkend: Dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti, senioři nad 62 let 150 Kč, rodinné vstupné 550 Kč

Prosinec

Všední den: Dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti, senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 550 Kč

Víkend: Dospělí 250 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti, senioři nad 62 let 150 Kč, rodinné vstupné 700 Kč

Leden

Všední den: Dospělí 150 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti, senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 400 Kč

Víkend: Dospělí 250 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti, senioři nad 62 let 150 Kč, rodinné vstupné 550 Kč

ZTP: zdarma po celou dobu

Adventní Pernštýnské náměstí v roce 2022: Video z jízdy vánočního vlaku

Tradiční předvánoční akcí je pardubický Advent s vůní perníku. Místní kavárny, cukrárny a restaurace budou od prvního adventního víkendu nabízet dobroty inspirované pochutinou typickou pro Pardubice. V nabídce nebude chybět perníkový cheesecake, rumové perníčky, perníkový nanuk, horké nápoje s perníkovým kořením nebo likérem a další dobroty. Zapojené podniky poznáte podle vylepeného označení Advent s vůní perníku na dveřích. Jejich seznam najdete také na webu adventsvuniperniku.cz.

Přelouč

V Přelouči se slavnostní rozvícení vánočního stromu uskuteční v neděli 3. prosince od 18 hodin. Na Masarykově náměstí vystoupí hudební skupina Kantoři. Vstup je zdarma.

Lázně Bohdaneč

Na náměstí u radnice v Lázních Bohdanči se vánoční strom rozzáří v pátek 1. prosince. Program začne v 16.30 hodin. Vystoupí děti z místní základní školy a Martin Růža s klavírním doprovodem. Součástí slavnosti budou i adventní trhy.

