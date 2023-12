Zahájení adventních trhů a rozsvěcení vánočního stromečku si v Pardubicích nenechaly ujít stovky lidí. Tradiční vánoční trhy na Pernštýnském náměstí otevřely už v sobotu 2. prosince.

Návštěvníkům nabízí pokrmy, jako jsou klobásy, langoše, trdelník nebo palačinky. Ceny zůstávají podobné jako loni. Nově si lidé mohou dát i pořádné jídlo ve speciálním bistru

Návštěvníkům nabízí pokrmy, jako jsou klobásy, langoše, trdelník nebo palačinky. Ceny zůstávají podobné jako loni. Nově si lidé mohou dát i pořádné jídlo ve speciálním bistru.

A jaké jsou ceny?

Vybrané ceny pochutinsvařené víno – 0,2l - 60,- (stejná cena jako loňský rok), Svařák s rumem je o dvacet korun dražší.

horká čokoláda – 50,-

dětský punč/teplá hruška/švestka s perníkem – 50,-

čaj/káva – 30,-

pivo – 0,5l – 45,-

panák slivovice – 50,-

teplá medovina – 1dl – 40,-

trdelník – 80,- za přísady navíc příplatek, n příklad Nutella +20,-

palačinky– 100,-

xxl hot dog – 80,-

hranolky – 100,-

Pravděpodobně největší ikonou adventních trhů je svařené víno, hovorově „svařák“. Za ten tu návštěvníci musí z peněženky vylovit 60 korun, tedy stejně jako loni. Stejně dají lidé i za punč, grog nebo teplou griotku.

Nealkoholické nápoje, jako je horká čokoláda, teplá hruška nebo dětský punč, tu stojí o 10 korun méně. Nechybí i něco ostřejšího na zahřátí.

Kdo by nechtěl teplý nápoj do kelímku, trhy letos nabízejí speciální keramické červené hrnečky s vánočním motivem. Ty si návštěvníci mohou zakoupit za stokorunu a odnést si je na památku domů.

Sladké i slané palačinky stojí také rovnou stovku, vafle 90 korun. Cena se oproti loňsku nezměnila ani u klasické pochoutky v podobě smaženého langoše - stojí 120 korun. Stejně lidé dají i za grilovanou klobásu s chlebem. Na párek v rohlíku si návštěvníci musí připravit 50 korun.

Oběd ve vánočním bistru, které vyrostlo přímo na náměstí a má výhled na pódium, se dá pořídit od 50 korun, za vánoční rybí polévku, do 150 korun za řízek s bramborovým salátem nebo hovězí guláš.

Náměstí navíc zaplnilo více než 30 vánočních chaloupek, dřevěné stánky jsou po obou stranách náměstí. O víkendu se trhy navíc ještě rozrostou.

„Každý den zde budou otevřené adventní trhy nabízející výběr vánočních dárků, řemeslných výrobků a dobrot. Těšit se můžete na adventní městečko s vánočním sortimentem, adventní pódium s bohatým programem, výstavu Světla vyprávějí, vyhlídkové kolo, Ježíškovu dílnu, kolotoč, vánoční stezku pro děti a mnoho dalšího,“ popsal pořadatel Radek Mašík z Máša agency.

Na adventních trzích jsou tak k mání kromě jídla a pití i další výrobky, mezi které patří jmelí, produkty z ovčí vlny, vánoční ubrusy, perníčky, oblečení nebo šperky. Příjemnou atmosféru sem lidé můžou přijít načerpat celý prosinec. Adventní trhy pod Zelenou bránou potrvají až do 24. prosince, přičemž na každý den je připraven i další program.

Návrat k tradici

I nově zrekonstruovaný průmyslový areál Automatických mlýnů otevírá dveře pro adventní trhy.

Budou se tu konat každý víkend až do soboty 23. prosince. Prodejní stánky nejen s vánočním zbožím budou otevřené vždy v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. V pátek budou pro návštěvníky vždy otevřené foodtrucky, kde si každý bude moct pochutnat na tradičních i netradičních dobrotách.

„Každý víkend bude nabídka stánků různorodá, protože se budou stánky obměňovat. Návštěvníci se tak mohou těšit na širokou škálu trhovců a pestrou nabídku, která uspokojí i ty nejnáročnější,” prozradila Mariana Smetanová, spolumajitelka Automatických mlýnů, kde na návštěvníky čeká i další lákadlo, vyhlídkové kolo s motivy perníku. Kromě toho bude před areálem Automatických mlýnů v platanovém háji jezdit vláček, který bude pro děti z mateřských školek vždy ve všední dny zdarma.