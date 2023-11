Zákaz po 15 dnech už neplatí. Radnice nechala znovu upravit křižovatku u zimáku

Na křižovatce Hradecké ulice a Sukovy třídy až po vjezd do podzemního parkoviště Paláce Pardubice nechala před dvěma týdny radnice umístit nový mantinel. Ten řidičům brání přímo odbočit do podzemního parkoviště u obchodního centra. Vozidla, která původně odbočovala vlevo, musí nyní pokračovat rovně na kruhový objezd, kde se otočí a následně mohou odbočit do obchoďáku. Vedení města tím chtělo odlehčit vytíženému místu u zimáku, kde odbočující řidiči často zablokovali celou křižovatku. Teď přišla další změna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Město povolilo výjezd z obchodního centra do ulice nábřeží Závodu míru. | Foto: Jan Hrabal