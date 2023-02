"Strážníci společně s policisty muže umírnili a vzhledem k silné intoxikaci jej předali do péče zdravotníkům. Kvůli bezpečí posádky záchranné služby strážníci muže doprovodili až do nemocnice, odkud po vyšetření putoval na záchytnou stanici," popsal mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Nebylo to ale naposledy, co se d dotyčným mužem strážníci setkali. Po nějaké době se v něm opět probudilo agresivní já, onen pověstný pan Hyde. "Hlídka dorazila v momentě, kdy pacient fyzicky napadal personál a to samé zkusil i na strážníky. Tady ale narazil. Za použití hmatů, chvatů a pout byl muž znehybněn a opět byl předán lékařskému personálu," popsal mluvčí a dodal, že už to snad bylo naposledy.