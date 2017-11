Aktivní a senza babičky sehrají scénky s Romanem Jančaříkem

Pardubice – Když se „baby“ sejdou je to hned znát! Basketbalistky BK Studánka poprvé v této sezoně nastoupily v plné síle, což se hned projevilo na výsledcích. Až do uplynulého víkendu musel trenér Roman Chocholouš „vařit“ z toho, co měl po ruce. No a podle toho to vypadalo. Nadějné mládí ještě nenašlo tolik sil na zkušenější soupeřky.