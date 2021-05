Když 11. března pardubičtí zastupitelé rozhodovali o tom, jakou formou se bude opravovat Zelená brána, vyhrála omítka. Omítnutí pardubické dominanty prošlo tehdy o jeden jediný hlas. Nyní je to teprve měsíc a půl a jejich rozhodnutí se na čtvrtečním jednání zastupitelstva změnilo. Zastupitelé nejdříve zrušili své usnesení o omítnutí věže.

Zastupitelé nejdříve hlasovali o zrušení usnesení z 11. 3. 2021, kdy rozhodli o omítnutí Zelené brány.Zdroj: Deník/Lada Součková„K dispozici jsme měli technické materiály, které mluvily pro omítnutí, proto velká část tak hlasovala. Teď přišly argumenty proti omítnutí říkající, že stejně se to dá ošetřit konzervativní metodou,“ uvedl radní Vít Ulrych (KDU-ČSL) důvod, proč chtěl společně se zastupitelem Janem Hrabalem (ANO) rozhodnutí zrušit. Vyřešit otázku Zelené brány by podle nich mělo referendum. Jejich záměr vypsat místní referendum ve čtvrtek večer podpořilo 22 zastupitelů, potřeba bylo 20 hlasů.

Pro vypsání referenda se vyslovilo 22 zastupitelů.Zdroj: Deník/Lada Součková

Při říjnových parlamentních volbách tak Pardubáci budou rozhodovat také o tom, zda si přejí, aby Zelená brána byla zakonzervována a zůstal jí kamenný vzhled, nebo aby se omítla. Zastupitelé také schválili vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat tím, jak by měla znít otázka referenda. Už na konci března však Hrabal prozradil, že nejspíše se bude lidí ptát, zda chtějí bránu omítnout. „Pokud vyhraje varianta ano, půjdeme do omítnutí, pokud vyhraje ne, budeme brát, že lidé chtějí zachovat stávající stav,“ upřesnil tehdy Hrabal.

Referendum prošlo o dva hlasy, mezi zastupiteli tak bylo mnoho odpůrců, podle nichž to není dobrá volba. „Je to pro Pardubice důležitá otázka, ale ne vhodná pro referendum. Nesnímejme ze zastupitelů odpovědnost rozhodnout o této věci,“ vyzval zastupitele náměstek Petr Kvaš (ODS) a dodal: „Víme, že pocitově všichni odpoví, že brána má zůstat tak, jak je. Bude to ale pocitové rozhodnutí, ne technické.“

I podle zastupitele Petra Klimpla (ODS) by o Zelené bráně měli rozhodovat zastupitelé. „Někteří, kteří hlasovali pro omítnutí, se zalekli ohlasů na sociálních sítích,“ myslí si Klimpl.

Zastupitel František Brendl (Pardubáci společně), který je jedním z největších odpůrců omítky, ve čtvrtek navrhoval hlasování o tom, aby zdivo bylo zakonzervováno. Podpořilo ho ale jen osm zastupitelů, zatímco 18 lidí se zdrželo hlasování. „První hlasování bylo v nestandardní době, hlasovali jsme půl hodiny před půlnocí, kdy jsme za sebou měli složité jednání. Nevím, jestli soustředěnost nás všech byla stoprocentní. Jelikož se k bodu vracíme, tak asi ne. Referenda se nebojím, myslím, že Pardubáci rozhodnou, že brána zůstane kamenná,“ nechal se slyšet Brendl, který dokonce nadsadil, že by položil život za to, aby pardubická dominanta zůstala kamenná.

Předkladatelé si i přes odpor za svým záměrem stáli. Podle Hrabala je pro Pardubáky Zelená brána srdeční záležitostí, a právě proto by neměli rozhodovat zastupitelé, ale měli by si sami občané vybrat variantu opravy. „Ani odborníci se neshodnou na tom, jaká metoda je vhodnější. Obě možnosti jsou na stole, jsou možné a Pardubáci rozhodnou o tom, jestli se chtějí vrátit před rok 1912, nebo chtějí zachovat kamennou bránu s výhodami i nevýhodami, které obě varianty mají,“ dodal Ulrych.

Historicky byla pardubická dominanta bíle omítnutá, kamenné zdivo bylo odkryto až v roce 1912. Podle některých odborníků by omítka dokázala zdivo lépe ochránit před tepelnými šoky. „Brána by měla být omítnutá jednak z historického hlediska, jednak ze stavebně technického. Je to pro ni vhodnější, protože omítka tlumí teplotní rozdíly a chrání zdivo,“ řekl památkář Jan Kadlec.

Jiní ale stojí za konzervací zdiva, která podle nich taktéž bránu dostatečně zabezpečí. „Když byla Zelená brána v roce 1542 postavená, tak byla omítnutá. Tehdejší omítky byly ale úplně něco jiného, než známe dnes. Byla to kašovitá hmota, která se doslova lepila na zeď. Pokud bránu omítneme, za nějakých deset, dvacet let tam bude flek za flekem, tak jako to je na průčelí kostela sv. Bartoloměje,“ upozornil historik František Šebek.



Zastupitelé nyní hlasovali pouze o záměru vypsat referendum, na dalším jednání ještě musí potvrdit, zda bude opravdu vypsáno.