Albert u nádraží prochází rekonstrukcí, do konce roku se má opět otevřít. Fotografie z roku 2022.

Pavlína Roztočilová dnes 11:13

Na sociálních sítích se šíří zpráva, která potěšila řadu řidičů, hypermarket Albert u pardubického vlakového nádraží, který je od roku 2023 kvůli rekonstrukci zavřený, by se měl brzy otevřít. To platí i pro podzemní parkoviště pod obchodním centrem, které výrazně postrádají hlavně lidé, kteří do Pardubic přijedou autem, aby nasedli na vlak a cestovali dál.