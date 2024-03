Výstava Čtěte z mých broží, která představí symboliku šperků Madeleine Albrightové, je k vidění v Pardubicích. Jednou z nejznámějších je brož s hadem, který se vine kolem hole. K jaké události se váže?

Madeleine Albrightová. | Foto: archiv Post Bellum

Symboliku šperků, kterou v diplomacii používala Madeleine Albrightová, odhalí putovní výstava Čtěte z mých broží. V Pardubicích byla zahájena ve středu 27. března, k vidění je na třídě Míru.

Pražská rodačka Madeleine Albrightová byla první ženou ve funkci ministryně zahraničí Spojených států amerických. Během svého působení využívala brože na podporu svého diplomatického postoje. O svých špercích tvrdila, že jí slouží jako jemné nástroje diplomacie a netradiční způsob komunikace.

Putovní expozice je součástí oslav Velvyslanectví USA v Praze připomínajících 25 let od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO).

Zdroj: archiv pořadatele

Právě Albrightová se angažovala ve prospěch Severoatlantické aliance. „Nikdy nesmíme propadat lhostejnosti nebo předpokládat, že totalitarismus je navždy mrtvý, nebo že bychom měli ustupovat agresi. Z historie se musíme poučit, ne ji opakovat. Nikdy nesmíme zapomenout, že osudy Evropy a Severní Ameriky jsou neoddělitelné a že to platí stejně tak dnes jako v době založení NATO,“ řekla Madeleine Albrightová 12. března 1999 v projevu u příležitosti vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO.

Na výstavě jsou k vidění fotografie více než dvou desítek broží včetně vysvětlení jejich konkrétních významů. Jednou z nejznámějších je brož s hadem, který se vine kolem hole. Tu si Albrightová pořídila v reakci na vyjádření básníka ve službách iráckého vůdce Saddáma Husajna. V roce 1997 popsal političku, tehdy zastupující Spojené státy v OSN, jako „hada, kterému není rovno“. Budoucí americká ministryně zahraničí se v reakci na to rozhodla připnout si brož s hadem jako jistou formu diplomatického prohlášení. Od té doby se brože staly nedílnou součástí jejího vyjednávacího stylu.

Madeleine Albrightová se narodila 15. května 1937 v Praze. Do USA s rodiči emigrovala, když jí bylo 11 let. Od roku 1997 do roku 2001 byla ministryní zahraničí Spojených států amerických. Zemřela ve Washingtonu v březnu 2022.

