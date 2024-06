V pondělí se v Pardubicích uskutečnil koncert dalšího legendárního muzikanta. Do tamní Enteria areny zamířil praotec tzv. shock rocku Alice Cooper se svou velkolepou koncertní show.

Svým fanouškům naservíroval téměř 77letý muzikant pořádnou porci hitů. Skladby jako Welcome To My Nightmare, Poison, Hey Stoopid, Bed of Nails nebo Feed My Frankenstein podal v čele své výborné kapely naprosto energicky a s přehledem.