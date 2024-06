Další velká rocková hvězda si zapsala na svůj koncertní program Pardubice. Do tamní Enteria areny zamířil praotec tzv. shock rocku Alice Cooper se svou velkolepou koncertní show, která přinesla i hned několik strašidelných překvapení.

Hitovka Poison v Pardubicích, 17.6.2024 | Video: Deník/Jiří V. Matýsek

Doby, kdy americký zpěvák Alice Cooper svými koncerty, které obohacoval o hororové divadelní prvky, skutečně své publikum šokoval, jsou dávno pryč. Dnes už jsou některé výstupy - hraní ve svěrací kazajce, živý had nebo poprava gilotinou groteskní podívanou, která k jeho koncertům prostě patří.

Na druhou stranu, rozhodně to není jen o divadelních tricích. Téměř sedmasedmdesátiletý muzikant přivezl do skoro vyprodané pardubické hokejové haly hlavně pořádnou porci hitů. Skladby jako Welcome To My Nightmare, Poison, Hey Stoopid, Bed of Nails nebo Feed My Frankenstein podal v čele své výborné kapely naprosto energicky a s přehledem. V hlavní roli totiž bylo v tomto případě charisma, které by Cooper, tu připomínající cirkusového principála, jindy zase kapitána pirátské lodi, mohl plnými hrstmi rozdávat.

Zdroj: Deník/Jiří V. Matýsek

Jako předkapela se představili domácí pop-rockeři Jamaron.