Praním se strážníky, cestou na záchytku a pobytem v nemocnici skončila návštěva hospody, kterou v Pardubicích absolvovali dva bratři ve věku jedenadvacet a třicet sedm let.

Opilý mladík putoval do nemocnice, jeho staršímu bratrovi se to moc nezdálo. | Foto: Městská policie Pardubice

„Divoká alkoholová párty se provalila poté, co mladší z dvojice konzumentů (21) odpadl na zem a personál restaurace nevěděl, co dělat. Řešil totiž hned dva problémy. Kromě evidentní otravy alkoholem i nezaplacenou útratu. Obrátili se proto na strážníky a naštěstí i na záchranku. Strážníkům se sice silně opilého muže podařilo probudit a uložit do stabilizované polohy ještě před příjezdem sanitky, ale bylo evidentní, že je na tom mladík špatně. V dechu měl 3,2 promile. Bezvládně ležel, nebyl schopen mluvit a hýbat se. Záchranáři se muže ujali a odvezli ho do nemocnice,“ popsala osud prvního z bratří mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.

Vše pozoroval druhý z bratrů, ten starší, a moc se mu dění nepozdávalo. Do práce záchranářů zasahoval, nereagoval na výzvy ke zklidnění, všem vulgárně nadával a ještě odmítal útratu zaplatit.

„I on byl silně opilý, nadýchal necelé 3 promile. Přesto v tomto stavu kladl neustálý odpor. Odmítal předložit občanku i nastoupit do služebního vozu, který jej měl převést na záchytku. Po použití zákonných výzev i hmatů, chvatů, byl nakonec do lékařského zařízení dopraven. Tam se celý scénář nadávek a pasivního odporu opakoval, ale zbytečně. Zůstal tam do svého vystřízlivění,“ doplnila Klementová.

Nepříjemnou dohru bude mít celá scéna i pro obsluhu restaurace. Ta totiž podala alkohol již zjevně intoxikované osobě, což zákon zapovídá. „Snaží se totiž pijáky ochránit tím, že když už ztratili jakoukoliv kontrolu nad množstvím požitého alkoholu, pak stopku v pití má vystavit právě obsluha restaurace,“ vysvětlila mluvčí.

Zdroj: Policie ČR