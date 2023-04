Dvojice parťáků v lihu společně popíjela tak vahementně, až jejich společně strávený čas přerušili pardubičtí městští strážníci a kamarády do deště rozdělili. Uběhlo ale jenom pár hodin a pánové byli zase pohromadě - na záchytce. Jak se to seběhlo?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Achiv VLP

Pozornost strážníků na sebe dvojice přilákala už v poledne v nákupní zóně ve Svítkově, kde obtěžovali zákazníky. "Zatímco jeden byl v poledne ještě při smyslech a zcela orientován, druhý jedenapadesátiletý muž nadýchal 3,28 promile. Asi není divu, že hlídka tohoto jedince nalezla v pozici značně zvadlého lotosového květu," konstatoval Jiří Sejkora, mluvčí strážnků. Další směřování bylo jasné - záchytka.

Výjimka pro Pardubice. Pošta Na Drážce zůstane. Město i tak přijde o 6 poboček

Jen o pár hodin později přijali strážníci oznámení o podivně se chovajícím muži v černém kulichu s velkou bambulí. A ano, byl to on, střízlivější z mužů ze Svítkova. "K večeru seděl na zastávce, a když přijel autobus, vždy se zvednul a otevřel víko od motoru. A důvod? Přišlo mu to vtipné, alespoň tohle vysvětlení poskytl strážníkům. Tím ale sranda končila," popsal chování muže Sejkora a dodal, že příčina byla jasně cítit - alkohol.

Jenže dechovou zkoušku muž odmítil a ještě se chtěl prát. Došlo proto na chvaty a želízka a přímá linka na záchytku. A tam se nakonec parťáci znovu setkali.