Ambiciózní plán Pardubic. Palackého třída má být moderní a plná zeleně

/VIZUALIZACE/ O proměně jedné z hlavních tepen Pardubic se jedná už několik let. Město chce, aby spojka od nádraží do centra byla moderní ulicí. Radnice si před pěti roky nechala zpracovat studii pro celou Palackého třídu, která začíná na okružní křižovatce u prodejny Lidl a končí až na křižovatce s Masarykovým náměstím a třídou Míru. Cílem projektu je znovuoživení přes kilometr dlouhého úseku, který by mohl doplnit osu mezi rekonstruovanou třídou Míru a přednádraží.

Radnice chystá další krok k plánované proměně Palackého třídy | Foto: Město Pardubice