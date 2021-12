„Konkrétně tenhle trh je moc fajn, myslím, že všichni byli rádi, že se vůbec uskutečnil a přišli,“ zmínila stánkařka Monika Kořínková.

Na svém stánku nabízela mnoho pochutin. „My vyrábíme marmelády, sirupy a taky chutney, děláme i paštiky, trhaná masa a teď na Vánoce vaječné likéry, takže máme takovou malou výrobu zavařenin. Naprostá většina bylinek je námi pěstovaná, ovoce máme z lokálních zdrojů ze sadů a citrusy bereme z Itálie a ze Španělska, v zimní sezoně v bio-kvalitě. Snažíme se na ty suroviny klást velký důraz, aby byly kvalitní,“ dodala.

Na poctivost surovin a kvalitu dává důraz většina místních trhovců.

„My tady prodáváme bylinné čajové směsi. Připravuje je moje manželka, Anička Binková z Bítovan. Jsou to všechno české bylinky, ale při tomto množství je to všechno z velkoobchodu, ale ty receptury a ty směsi jsou už naše,“ zmínil s úsměvem prodejce Pavel Binko.

Vedle různých pochutin se na trzích nacházelo mnoho stánků s oblečením, šperky, doplňky i výzdobou do bytů. „Jsme z Holic od Hradce, máme to sem kousek, baví nás tvořit, takže jsme rády, že se tomu můžeme takhle věnovat. Děláme květinové ozdoby do vlasů a teď nově i výzdobu na dveře, nebo na zeď, že si to člověk může ozdobit doma. Jsou to květinové čelenky, věnečky, brože, newborny, sponky, hřebínky…“ popsaly své zboží Veronika Kovářová a Karolína Zelenková pod značkou Alfonsie.

„Já jsem tady s bižuterií. Jezdíme sem třikrát do roka a většinou to bývá opravdu příjemná akce,“ uvedla další stánkařka Monika Mazlová.

Stánkaři se obecně shodli, že účast lidí byla menší, ale ne o tolik. Vše probíhalo podobně jako předchozí roky.

O třetí adventní neděli se v Congres centru v obchodním domě Atrium Palác Pardubice konal již tradiční Fler Market. Díky tomu, že se nejedná o Vánoční trhy, se mohl uskutečnit, avšak v mírně omezeném režimu. Stánků i návštěvníků bylo méně.Zdroj: Klára Karasaridu

Někteří by však ocenili možnost venkovního prodeje. „Prostory jsou skvělé, i když já osobně dávám přednost venkovnímu prodeji, protože tady chybí kyslík. I s těmi rouškami to je náročné,“ uvedly Veronika Kovářová a Karolína Zelenková za značku Alfonsie.

Menšího množství všeho si všimli i sami návštěvníci. Paradoxně, ale byli tak spokojenější. „Určitě je tady míň lidí, je to tady takové volnější, možná z jednoho pohledu lepší, protože se tady člověk může porozhlédnout,“ řekl návštěvník David Benda.

„Já tady shodou okolností mám manželku, která tu prodává. Původně jsem neplánoval, že sem půjdu a jsem celkem spokojený a příjemně překvapený. Je tady výběr, jsou tady věci od všeho možného, celkem se mi líbí, že tady člověk může, když je teďka před Vánoci, něco sehnat, dokoupit nějakou drobnost a i tak se inspirovat,“ doplnil Benda.

Někteří to vidí také jako možnost podpořit lokální výrobce. „Jsem tu asi dvě minuty a ještě jsem se nestihla rozkoukat. Chodím takhle často, mám to ráda, i v Praze chodím na takové trhy a radši podporuju lokální dodavatele, než kupovat dárky z velkoobchodů,“ zmínila návštěvnice Veronika Slezáková.

Ne všichni však byli z trhu nadšení. „Je to chudý, bylo to tady lepší. Určitě to je těmi rozestupy, nevejde se sem prodejců víc a i těch lidí je málo. Já bych řekla, že letos to, co bych chtěla, tak tady zrovna není,“ popsala trochu rozhořčeně návštěvnice Květa Gazdíková.

I přes menší množství stánků a zboží a nutnost dodržovat opatření vyřazovala ze zákazníků i stánkařů veselá nálada a radost.