Za co jsme v životě vděční? Někdo za život, i když v něm přišel o hodně. Jiní za úplné maličkosti. Speciál Deník vděčnosti přináší velké i malé příběhy lidí, kteří mají být za co vděční.

Jana Uherová, Pardubice, 63 let dramaturgyně VČD. | Foto: archiv Jany Uherové

Pardubický deník se zeptal dramaturgyně Východočeského divadla v Pardubicích Jany Uherové (63 let).

Za co jste v tomto roce nejvíce vděčná?

„Jsem vděčná svým přátelům za pomoc a podporu, kterou mě zahrnují. Jsem vděčná za zbytky pošramoceného zdraví, které mě drží nad vodou. Mám radost, že volby v Polsku změnily kurz politiky, protože nic není tak vzdálené a tak daleko, aby se to netýkalo i nás. A nakonec jsem vděčná za všechna, nejen naše, hlediště plná vstřícných diváků. V našem divadle mě potěšila skvělá inscenace Maryša, správně rozporuplný Orlando a divácky úspěšný muzikál Do nebes! Ale nejvíc jsem věčná za dobré, kvalitní a smysluplné komedie, kterých v posledním roce vzniklo opravdu hodně, a my tak můžeme nabídnout skvělý program GRAND Festivalu smíchu."