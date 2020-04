Je podle vašeho názoru v souvislosti se zabezpečením ochrany obyvatel vašeho města dostatečné?

V oblastech, kde má město kompetence a kde je garantem, tak ano. Složitější je, nebo bylo to v oblastech, ze něž nese zodpovědnost stát.

Jste spokojen s tím, jak jste informován o vyvíjející se epidemiologické situaci ve vašem městě? Znáte průběžně například počty nakažených a byla by pro vás taková informace užitečná?

Informovanost je tristní, dokonce jsem více informací požadoval, ze strany dotčených institucí zůstalo bez reakce.

Zvládá od počátku vedení státu epidemiologickou situaci správně a vytváří v obyvatelích vašeho města pocit jistoty/či bezpečí při jejím řešení?

Oceňuji to, že stát opatření zavedl brzy, čímž se (doufejme) zamezilo situaci, která panuje na jihu Evropy. Další kroky, především zásobování zdravotnických zařízení a všech „ první linii“ ochrannými pomůckami nebylo zvládnuté na jedničku. Co se týká pocitu bezpečí a klidu, tak některá vyjádření k tomu nepřispívala. Například výrok šéfa státních hmotných rezerv ve stylu „nemáme a nemám za co nakoupit“.

Mají lidé ve vašem městě většinově přehled o tom, které kompetence v souvislosti s řešením epidemiologické situace, řeší město, kraj či vláda? Neobrací se například lidé na radnici s požadavky, které vedení města nemůže (ze zákona) zabezpečit?

Od počátku si město uvědomovalo, že informace musíme lidem zprostředkovávat. Dělo se tak a děje doposud. Ale těch informací od vlády, ministerstev, hygieny, krajů a měst je tolik, že běžný občan může mít problém se vyznat. Ano, obracejí se na nás lidé s tím, co není v kompetenci města, potažme obce s rozšířenou působností. Ale není to jejich vina. Snažíme se je nasměrovat, pomoci jim.

Koho byste v souvislosti s těmito událostmi ve vašem městě jmenovitě (organizace či jednotlivci) ocenil? Které složky města, kraje či státu fungují nejlépe?

Jednoznačně celé město, jeho obyvatele. Ta vlna dobrovolnictví, kdy každý, kdo může, šil a šije roušky, nebo pomáhá jiným způsobem. Velké poděkování všem v oné první linii, včetně prodavačů a prodavaček, prostě všem, kteří se starají o to, aby chod potřebných služeb fungoval.