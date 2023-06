„A myslíte, že byste s ohledem na mimořádnost celého projektu mohli dát zastupitelstvu informace včas, třeba nedejbože dříve než médiím?,“ reagoval opoziční zastupitel za pardubické Piráty Dominik Bečka s tím, že zastupitelé nedostali žádné materiály předem, bod nebyl na pozvánce a zastupitelstvu předcházela lobbystická schůzka investora se zastupiteli.

„Koalice se musí rozhodnout, kdo řídí Pardubice, primátor Jan Nadrchal nebo Petr Dědek?,“ dodal Bečka, který se vedení města marně ptal, proč se o všem jedná tak narychlo.

V kritice projektu opozice pokračovala i na pondělním zastupitelstvu.

„Tohle není jen o změně územního plánu, který jsme se zavázali do přijetí nového neměnit, než bude přijat nový. Je to o politické kultuře, vnímám to jako čirý klientelismus. Desítky obyvateli Pardubic řádně předložených a podrobně zdůvodněných dílčích změn územního plánu jsou průběžně zamítány, zatímco vlivní podnikatelé a miliardáři dostanou pokaždé co chtějí,“ dodal Robert Hrdina, zastupitel za Zelené.

Středobod evropského zájmu

Investici za 5 miliard korun si před zastupitele přišel obhájit i sám investor Petr Dědek.

„Jsme ve výjimečné situaci, protože stávající územní plán nám nedovoluje na našich pozemcích záměr zrealizovat. Nový územní plán nám taktéž nedovoluje náš záměr zrealizovat, proto jsme požádali o schválení dílčí změny územního plánu. Víme, že je to narychlo ale okolnosti, které k tomu směřují by nám legislativně znemožnily dále projekt uskutečnit,“ sdělil Petr Dědek s tím, že jeho společnost neměla možnost své připomínky dříve ve veřejném projednávání navrhnout.

„Pokud by se dnes nerozhodlo, tak bychom v podstatě následně zdržovaly ten územní plán, který se aktuálně dělá, proto ta výjimečná situace,“ zopakoval Dědek, který trvá na tom, že jeho investice by pro město znamenala mnoho přínosů.

„Projekt se rozvíjí už rok. Na základě doporučení expertů jsme projekt přesunuli na Cihelnu. Pokračujeme dál v tom, co jsme naznačili, že chceme dělat. To znamená multifunkční arénu, která bude jedinečná v celé Evropě. Zároveň to bude kulturní místo na pořádání koncertů, místo, které bude možné využívat pro turistický ruch i kongresovou turistiku,“ popsal projekt PR manažer Dynama Pavel Poulíček, který dodal, že hala má sloužit i v době, kdy bude prázdná. V nové aréně by se mělo nacházet muzeum hokeje, okolí haly a hotelu by pak mělo nabízet zeleň, stezky pro cyklisty nebo bruslaře.

Zastupitelé napříč politickými kluby se shodli, že umístění na Cihelně je přijatelnější než dříve plánovaná lokalita na dostihovém závodišti.

Investor navíc slíbil, že dopravní napojení zaplatí z vlastní kapsy a převede je na město.

„My počítáme s infrastrukturou, která bude napojená na obchvat města, takže to nijak nezatíží stávající komunikace. Jasně jsme prohlásili, že infrastrukturu vybudujeme za vlastní zdroje a následně ji převedeme městu,“ přiblížil Dědek, který zdůraznil, že projekt nepočítá s penězi od města.

Pardubický poslanec Martin Kolovratník byl jeden z těch, který v minulosti nechtěli halu na dostihovém závodišti. Nyní projekt podpořil.

„Vidím tady šanci, že tady z toho okresního města, pardon bez urážky, vyrosteme, že se posuneme dál,“ řekl Kolovratník s tím, že projekt podle něho

nezasahuje do centra města, ale upravuje oblast v sousedství obchvatu, která je z hlediska dopravní dostupnosti, ideální.

Při jednání zazněly i další argumenty pro, především z lavic ODS a hnutí ANO.

„Připadá mi, že řada z vás si tu protiřečí. Řada z vás uvedla, že rok se o této situaci ví, každý měl možnost spojit se s investory a doptat se jich. Sáhněte si všichni do svědomí, jestli jste se o záměru multifunkční arény dozvěděli opravdu až dneska,“ řekl při pondělním projednávání zastupitel Karel Haas.

Usnesení zastupitelstva, které dává Dědkovi šanci, na změnu územního plánu, má však přísnou podmínku. Změna územního plánu bude vznikat zkráceným postupem a může se uskutečnit, pokud neohrozí přípravu nového územního plánu, tedy do prosince letošního roku.

Změna tak musí být hotová do 18. prosince, což je podle zkušenosti odborníků těžké.

„Ze své zkušenosti mohu říci, že jsem to ještě nezažila,“ přiznala vedoucí odboru hlavního architekta Zuzana Kavalírová.