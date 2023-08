Čtyřicet jmen spojených s pardubickým sportem najdete na Chodníku slávy před arénou. „Vytvořili jsme partu lidí, která proslavila město po celém světě,“ řekl bývalý hokejista Jiří Šejba, jehož jméno byla přidáno tento týden. Přibyla také dlaždice Arnošta Košťála.

Na Chodníku slávy přibyly dlaždice se jmény Arnošt Košťál a Jiří Šejba. | Foto: Město Pardubice

Pardubický Chodník slávy před enteria arenou slaví jubileum. Počet dlaždic se jmény významných pardubických sportovců vzrostl na kulatých čtyřicet. Na chodníku tento týden přibyli hoteliér, odbojář a také fotbalový činovník Arnošt Košťál a hokejista Jiří Šejba.

Arnošta Košťála má pardubická veřejnost v paměti jako úspěšného hoteliéra, který provozoval Grand a později Veselku, nebo jako významného člena pardubického protinacistického odboje, který se zapojil do sítě organizované velitelem skupiny Silver A. Za svou spolupráci s odbojem byl roku 1942 popraven na pardubickém Zámečku.

Arnošt Košťál byl také příznivcem a podporovatelem pardubického sportu. Mezi jeho koníčky patřila jízda na koni, zajímal se také o atletiku, volejbal a hlavně fotbal. „Byl velkým donátorem tehdejšího SK Pardubice, v roce 1941 byl navíc zvolen jeho prvním místopředsedou a ustanoven předsedou fotbalového odboru," přiblížil náměstek primátora Jakub Rychtecký. „Jednalo se o velmi úspěšné období pardubického fotbalu, které se odehrávalo právě na tehdejším všesportovním stadionu, kam jsme po mnoha letech vrátili fotbal a stadion pojmenovali právě po Arnoštu Košťálovi,“ dodal Rychtecký. Po Košťálovi jsou v Pardubicích pojmenovány také ulice a základní škola na Dubině.

Odhalení dlaždice v Chodníku slávy se zúčastnila dcera Arnošta Košťála Anna Bekárková. „Jsem moc ráda, že byl můj tatínek v poslední době určitým způsobem konečně oceněn. Doba heydrichiády a Silver A byla za socialismu něčím, na co se snažilo zapomenout. Jsem na svého otce moc hrdá, pro mě to byl člověk s nesmírným talentem. Ač na něj nemám osobní vzpomínky, z toho, co znám z vyprávění od maminky a sourozenců, na něho vzpomínám jako na milovanou osobu. Tohoto ocenění, zvěčnění jména v Chodníku slávy, si moc vážím, stejně jako pojmenování fotbalového stadionu,“ řekla dcera Arnošta Košťála Anna Bekárková.

Druhým nově zvěčněným v Chodníku slávy se stal bývalý vynikající hokejista Jiří Šejba, který se zapsal do historie pardubického, ale i českého a československého hokeje. Narodil se 22. července 1962 v Pardubicích. V nejvyšší domácí soutěži odehrál 13 sezón. V téměř 500 utkáních dohromady nastřílel více jak 220 branek a vybojoval čtyři mistrovské tituly, dva z nich právě s Pardubicemi.

„Jiří Šejba je členem Síně slávy českého hokeje, neboť měl obrovský podíl i na zlaté medaili v roce 1985 na mistrovství světa. Všichni máme ještě v živé paměti jeho výkon ve finálovém utkání proti Kanadě. V tomto zápase dal hattrick, z toho jeden v oslabení po sóle z vlastního obranného pásma. Pro mě je to jeden z nejsilnějších momentů naší hokejové historie,“ představil hokejovou legendu náměstek Rychtecký. „Těší mě, že se nám tehdy podařilo navázat na úspěchy těch, kteří již v Chodníku slávy zvěčněni jsou. Vytvořili jsme partu lidí, která proslavila město po celém světě,“ řekl bývalý hokejista Jiří Šejba.