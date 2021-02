„Stavba Letního stadionu, o níž se vedou nekonečné debaty od roku 2006, má být reprezentací krajského města, nikoliv ostudnou stavbou na úrovni čtvrté rakouské ligy. Tento typ stadionu je jako stadionek, jaký využívají mládežnické týmy v Barceloně,“ vyjádřil se k návrhu fanoušek Vít Lazar.

Kritikou příznivci pardubického fotbalu nešetří. „Vítězný návrh je pro ostudu. Myslím si, že po tolika letech, kdy se Pardubice dostaly do první ligy a navíc hrají výborně, by si zasloužily důstojný stánek odpovídající 90tisícovému městu,“ okomentoval to Lubomír Souček.

Fanoušci ale vědí, že pokud se stadion nezačne letos stavět, Pardubice budou nuceny z první ligy sestoupit a zaplatí pokutu. Fotbaloví příznivci se s výherní variantou smířili, návrh se jim sice nelíbí, ale dokáží ho překousnout, hlavně aby už po mnohaletých politických diskuzích nějaký stadion pro pardubický fotbal vznikl. „Mně se vizuálně nelíbí, ale účel splní, bude vyhovovat nejvyšší soutěži. Myslím si, že v případě setrvání mezi elitou se dá tento stadion jednoduše upravit a rozšířit“ řekl Pavel Ždímal.

Fanoušci chválí umístění v centru města

Fotbaloví příznivci si pochvalují především umístění stadionu, který má vyrůst v centru města a přímo vedle hokejové haly. „Nevypadá to špatně, hlavně aby bylo kam chodit fandit. A jít znovu z fotbalu na hokej jako kdysi by bylo fajn,“ zhodnotil fanoušek Pavel Stekl.

Právě s umístěním stadionu v centru města se nemohou ale smířit někteří občané, jelikož má vyrůst vedle zámku a oceňovaných Tyršových sadů. „Mě na tom nejvíc děsí ty čtyři obří stožáry vedle zámku. A připadá mi, že na tuhle obludnost se v argumentech proti stadionu dost zapomíná, což je škoda,“ upozornil Pardubák Michal Chlumský. Další čtyři stožáry budou navíc u tréninkového hřiště, ty jsou ale o něco menší.

Porovnání projektu, na kterém město několik let pracovalo, a vítězného návrhu.Zdroj: Facebook/Piráti - Pardubice

Stále ale existuje možnost, že stadion bude vypadat jinak, než jak je vyobrazen na návrhu, který koluje po internetu. Projekt je totiž jen vyfocen a nejedná se o oficiální vizualizaci vydanou městem, exkluzivně ji získala Mladá fronta. Náměstek Jan Nadrchal (ANO) však ve svém prohlášení nepřímo potvrdil, že se jedná skutečně o vítězný návrh. Podle něho někdo z vedení města jeho poskytnutím médiím nedodržel mlčenlivost. „Skutečnost, že to někdo nedodržel, znamená, že svým jednáním porušil zákon. Ještě smutnější je, že k porušení zákona přispívá v honbě za senzací jeden z nejčtenějších deníků. V tuto chvíli nelze vyloučit, že tato událost ovlivní probíhající výběrové řízení,“ uvedl Nadrchal, podle něhož výběrové řízení končí až podpisem smlouvy.

Ostatním zastupitelům se ale tento postup nelíbí. Schvalovat novou variantu stadionu mají totiž už 4. března, materiály ale dosud neviděli. Dostat by je měli před seminářem, který se uskuteční 25. února. „Kromě ofoceného návrhu nic jiného nemám, byť jsme žádali, aby nám byly materiály poskytnuty ihned po tom, co je projedná rada, stále jsme nic nedostali,“ vyjádřil se ve čtvrtek zastupitel Petr Klimpl (ODS), podle něhož město kupuje zajíce v pytli. „Pere se ve mně sportovec a občan města, které si takovou hrůzu v centru nezaslouží. Ale je mi líto fotbalu, který se po dvou desítkách let velkého trápení dal dohromady, kdy současné vedení vybudovalo nejen prvoligový kádr, ale také veškeré zázemí včetně prostředí pro mladé fotbalisty,“ dodal Klimpl s tím, že návrh nejspíš na zastupitelstvu těsně projde.

O to, aby vedení města předložilo materiály včas a ty se tak stihly projednat v odborných komisích, žádali především pardubičtí piráti. „Je tu snaha bez řádného projednání a seznámení odborných poradních orgánů protlačit řešení, které je šité horkou jehlou,“ řekl za Piráty Vojtěch Jirsa„ Členové Komise pro architekturu a urbanismus, strategické komise a sportovní komise budou mít na seminář přístup,“ reagoval náměstek Nadrchal. V reakci na předčasné zveřejnění návrhu také přislíbil, že zastupitelé dostanou materiály dříve, a to ve formě důvěrné. Zastupitelé tak v pátek dostali 56stránkovou prezentaci, kterou nesmějí zveřejňovat.