Audience u Královny třikrát obsadila první příčku v divácké anketě o nejoblíbenější inscenace roku. V pátek se s ní Východočeské divadlo rozloučí.

Audience u královny. | Foto: VČD/Josef Vostárek

Po 42 reprízách se s pardubickým publikem rozloučí divácky oblíbená inscenace Audience u Královny z pera britského scenáristy a dramatika Petera Morgana. Derniéra se v Městském divadle v Pardubicích uskuteční v pátek 19. května od 19 hodin.

Hru ze života královny Alžběty II. ve Východočeském divadle režíroval Petr Novotný, jenž do titulní role obsadil Petru Janečkovou, která se za ztvárnění britské panovnice dostala do širší nominace na Cenu Thálie 2020. Činoherní komise Cen Thálie tehdy své rozhodnutí odůvodnila slovy: „Petra Janečková našla citlivě novou polohu role, decentnější, smutnější a soustředěnou na vnitřní stav a rozpolcenost mocné, leč přesto bezmocné ikonické vládkyně. Potvrdila velkou rozmanitost svých hereckých možností.“ Zajímavostí je, že už v roce 2014 v Králově řeči hrála Petra Janečková manželku krále Jiřího VI. rodným jménem Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, matku Alžběty II.

Inspirace? The Queen s Hellen Mirren

„Jednou z inspirací pro mě byl film The Queen s Hellen Mirren. A pak v podstatě jakékoli video s královnou. Třeba na jednom jsem sledovala jen její chůzi a pohyby. Na každé fotce je vidět její soustředěný pohled – jako kdyby viděla skrz věci," popsala Petra Janečková. Kvůli roli si také dohledávala různé společenské a historické reálie. „Když se před představením líčím, vygooglím si její obrázek s korunkou a snažím se líčením vystihnout její podobu. A ona se na mě u toho usmívá. Po představení zmáčknu telefon, ona na mě zase koukne a já řeknu: Zase jsme to zvládly, je to dobrý!“ prozradila Petra Janečková.

Vedle Petry Janečkové na jevišti vystupuje Karolína Šafránková coby mladá Alžběta a další plejáda herců, kteří hrají ministerské předsedy – například Alexandr Postler v roli premiéra Winstona Churchilla, Tomáš Lněnička jako Harold Wilson, do „Železné Lady“ Margaret Thatcherové se vtěluje Dagmar Novotná, Johna Majora ztvárňuje Petr Dohnal.

Audience u Královny v letech 2020, 2021 a 2022 obsadila první příčku v divácké anketě o nejoblíbenější inscenace roku.