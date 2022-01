Otevřený dopis

Zastupitel Sedlák popsal důvody, proč chce odvolat Stehnovou, v otevřeném dopise, který poslal začátkem týdne. Kromě auditu zmiňuje například jednání o Sakařově ulici, kde se lidé brání proti plánům developera, jenž tam chce místo zeleně postavit bytový dům. Sedlák starostce vyčítá, že nepodpořila žádné usnesení proti stavbě.

„Spolu s dalšími radními jste hodili flintu do žita a řekli, že stavební uzávěru musí udělat město. Po půl roce není v této věci uděláno nic,“ nešetřil kritikou Sedlák.

Interní audit

Starostka nechala na jaře minulého roku první městský obvod prověřit interním auditem. Podle zastupitelů měla podezření na pochybení svého předchůdce Jaroslava Menšíka. Šetření ale nezjistilo žádná vážná pochybení. Někteří zastupitelé ale nabyli dojmu, že jim jsou výsledky auditu zatajovány.

„Výmluvy, že zprávu o auditu nesmíme jako zastupitelé obvodu vidět, dokud to nebude hotové, i když hotové to již bylo, byly na úrovni školáků,“ kritizoval Sedlák.

S tím nesouhlasil primátor Pardubic Martin Charvát (ANO), který se mimořádného zasedání zastupitelstva prvního obvodu zúčastnil. „Nevidím žádnou neochotu o tom jednat. Kdybychom byli netransparentní, nemáte teď výsledky šetření před sebou,“ poznamenal Charvát.

Veřejné zakázky nebyly veřejné

Přestože audit neodhalil vážné pochybení, snesla se kritika na způsob zadávání veřejných zakázek. „Veřejné zakázky nebyly veřejné, zadávaly se stále stejným dodavatelům,“ upozornil zastupitel Dominik Bečka (Piráti).

Za nejčastější prohřešky audit označil oslovení nedostačujícího počtu dodavatelů nebo zadávání přímých zakázek. Přesto většina zastupitelů tyto chyby vnímala pouze jako administrativní nedostatky.

„Nešlo o žádné fatální chyby, výsledky auditu jsou pro nás doporučením, jak to dělat lépe,“ řekl místostarosta obvodu Ondřej Šebek (ODS).

Úřad teď čeká revize a náprava chyb. „I administrativní chyba může napáchat hodně škody,“ upozornil Bečka s tím, že odpovědnost nese starostka i tajemnice obvodu Gabriela Křížková (ANO).

Dívčí válka

Někteří zastupitelé naznačili, že vztahy mezi starostkou a tajemnicí úřadu jsou napjaté. „Na úřadě nepanuje dobrá atmosféra, a to více než rok,“ podotkl pirátský zastupitel Jiří Čáslavka. "Jestli je to nějaká dívčí válka, tak to je ostuda," glosoval situaci zastupitel Jiří Kotyk (Pardubáci společně).

Na středečním zasedání přišel na řadu i bod o odvolání celé rady městského obvodu, který navrhl pirátský zastupitel Dominik Bečka. Ani tento návrh však nebyl přijat.

Alena Stehnová působí na malé radnici jako starostka od roku 2018. K situaci se prozatím odmítla ze zdravotních důvodů vyjádřit.