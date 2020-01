Nová auta značky Škoda Octavia budou využívat prvosledové hlídky, které vyjíždějí na oznámení, jež vyžadují urgentní reakci. Hlídky jsou na místě do několika minut a dokáží například zasáhnout proti ozbrojenému pachateli. Ve vozech je prostor pro balistické štíty, helmy a vesty, jsou tam také schránky na dlouhé zbraně, zastavovací pásy, páčidla, kleště nebo vybavení určené pro záchranu života.

Bezpečnostní rám

Na předním nárazníku je umístěn bezpečnostní rám. „Slouží k odstranění neposlušného řidiče z komunikace, ale především jako ochrana posádky. Naši policisté se bohužel čím dál častěji dostávají do situací, kdy musí použít vozidlo jako donucovací prostředek,“ vysvětlil policejní prezident Jan Švejdar.

Policejní speciály mají automatickou převodovku, pohon na všechna čtyři kola a objem motoru dva litry. Jejich cena se podle vybavení pohybuje od 580 do 660 tisíc korun za kus. Ještě letos dostane Krajské ředitelství policie Pardubického kraje dalších 37 aut, 11 z nich zamíří k dopravní policii a dalších 17 speciálů bude pro pořádkovou policii.

Během února se výrazně obmění vozový park Policie České republiky po celé zemi. Policisté dostanou celkem 850 nových aut za více než půl miliardy.

Nepovedený tendr

„Není to ani za pět minut 12, jsou to spíše dvě minuty po 12., původní vozy byly staré až osm let, měly najeto až 400 tisíc kilometrů a nesplňovaly předpisy,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že policisté měli dostat nová auta už dávno. Zakázku ale zdrželo několik zrušených veřejných soutěží.

„Obnova tímto nekončí, většina vozidel, které policie má, je už za zenitem. Nyní máme podepsané další smlouvy na auta v civilním provedení, přicházejí průběžně dodávky a chystáme další tendr na podobná vozidla,“ dodal ministr.