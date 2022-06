Autobusové nádraží bude fungovat do té doby, než se postaví terminál B

/FOTOGALERIE/ Krajskému městu se podařilo vyřešit problém stávajícího autobusového nádraží, které je v dočasném užívání na soukromém pozemku. Pardubičtí zastupitelé se dohodli se společností Redstone House, která umožní provoz nádraží minimálně další rok. Do té doby by měl vedle vlakového nádraží vyrůst nový terminál B pro regionální dopravu. Poté na místě současného "autobusáku" investor postaví obchodní centrum a byty. Stávající nádraží tak budou moci lidé využívat minimálně do června 2023.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Spolu se zahájením stavby terminálu B se městu podařilo vyřešit otázku spojenou s provozem stávajícího autobusového nádraží ležícího na pozemcích společnosti Redstone House. | Foto: Deník/Nikola Remešová

„Velmi oceňuji vstřícný krok společnosti, která si uvědomuje, jaké komplikace by uzavření stávajícího autobusového nádraží v době, kdy ještě není dokončen terminál B, pro město znamenalo,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš. Soukromý investor chce na místě současného nádraží vybudovat obchodní centrum a byty. Město sice mělo připravený nouzový plán, který počítal s tím, že by autobusy zastavovaly například v blízkosti UNI HOBBY a přilehlých komunikacích, což by ale u nádraží ještě více zkomplikovalo dopravu. „V každém případě by se tato dočasná stanoviště výrazně podepsala na dopravní situaci ve městě,“ upozornil Kvaš. Psali jsme již: FOTO: Z bytového domu u nádraží zbyly jen trosky. Na místě vyroste nový terminál V současnosti se v lokalitě u nádraží doprava pro řidiče zhoršila, a to kvůli rozsáhlé rekonstrukci křižovatky U Marka. Vznikají tu tak často kolony. Navíc už začala stavba nových autobusových stanovišť, která potrvá minimálně rok. Soukromý investor chce na místě současného nádraží vybudovat obchodní centrum a byty. Spolu se zahájením stavby terminálu B se městu podařilo vyřešit otázku spojenou s provozem stávajícího autobusového nádraží ležícího na pozemcích společnosti Redstone House.Zdroj: Deník/Nikola Remešová „Výstavba, kterou majitel pozemků plánuje a pro kterou má již vydané územní rozhodnutí, tak bude ze strany společnosti koordinována tak, aby bylo možné nadále využívat část současného autobusového nádraží až do konce června 2023,“ okomentoval dohodu města a firmy Redstone House primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že společnost je připravena jednat o dalším možném prodloužení tohoto termínu. Žádní Ukrajinci. Bytový dům u nádraží jde k zemi a začne zde stavba terminálu B Terminál B, který vyroste vedle hlavního vlakového nádraží, má řešit lepší propojení autobusové, vlakové a hromadné dopravy. Město za něj zaplatí téměř 129 milionů korun, ale s financováním Pardubicím pomůže dotace. V Pardubicích se dopravní terminály začaly stavět už v roce 2016, kdy odstartovala rekonstrukce přednádraží a na místě vyrostl terminál A pro městskou hromadnou dopravu. O rok později začalo město s přípravu stavby terminálu B, který má sloužit regionální autobusové dopravě. Pardubice mají v plánu postavit ještě terminál Jih, který má navazovat na vlakové nádraží z jižní strany. „Na tuto stavbu máme schválenou dotační podporu z ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve výši téměř 100 milionů korun, zbývající náklady půjdou na vrub města. Je to jedna ze staveb, kterou zrealizovat musíme, neboť majitel pozemku pod stávajícím autobusovým nádražím již deklaroval své rozhodnutí tuto plochu využít k nové výstavbě,“ konstatoval náměstek primátora Jan Nadrchal. Terminál B nebude jediným novým nádražím, které město vybuduje. Další terminál už se staví u Univerzity Pardubice. „Terminál Univerzita zabezpečí odpovídající infrastrukturu pro jeden z dopravních uzlů ve městě, kde dochází ke křížení regionální a městské hromadné dopravy,“ dodal Charvát. Jeho stavba vyjde na zhruba 27 milionů korun.

