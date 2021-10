Zlatá přilba města Pardubice se uskuteční na plochodrážním stadionu v Pardubicích-Svítkově již ve svém 73. ročníku, a to od 1. do 3. října. Jedná se o nejdéle kontinuálně pořádaný plochodrážní závod, který se koná ve východočeských Pardubicích. Zároveň jde o nejstarší závod na ploché dráze na světě – poprvé se Zlatá přilba jela už v roce 1929 .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.