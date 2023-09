Automatické mlýny v Pardubicích otevřely 29. září dveře kultuře, vzdělávání i turistickému ruchu. V areálu lze navštívit hned dvě galerie, kavárnu, kulturní centrum s multifunkčním sálem, ale i vzdělávací centrum pro děti i dospělé či turistické informační centrum. Národní kulturní památka je raným unikátním dílem Josefa Gočára, do kterého se investovalo přes 900 milionů korun s přispěním Evropské unie v přibližné hodnotě 430 milionů.

Slavnostní otevření Automatických mlýnů v Pardubicích | Video: Michal Žampach

„Pardubický kraj vyřešil otevřením Gočárovy galerie v rámci Automatických mlýnů několik problémů. Jedním z nich byly prostory pro galerii samotnou, protože v současné době doposud sídlila v rámci zámku v Pardubicích a prostory zdaleka nebyly ideální. Investiční prostředky dosáhli celkové částky 408 milionů korun, s tím, že 270 milionů korun zaplatil Pardubický kraj ze svého rozpočtu a zbývajících přibližně 130 milionů korun získal na dotacích,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Původní provoz Automatických mlýnů byl ukončen v roce 2013, kdy je vlastnila firma GoodMills. Následně je v roce 2016 odkoupili v aukci manželé Smetanovi, kteří po dvou letech prodali část areálu i Pardubickému kraji a městu Pardubic. Ve společném rozhodnutí došli k závěru budovu využít ke vzdělávání, kulturnímu dění i rozvoji turismu.

PODÍVEJTE SE: Přípravy na 133. Velkou pardubickou jsou v plném proudu

„Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že je to zázrak, protože vytvořit takový unikátní areál, kde se snoubí umění, historická i současná architektura, kde ale nevzniká jenom muzeum nebo galerie, ale kde také vzniká de facto vědecký inkubátor pro školáky, pro děti ze základních a středních škol tady z Pardubic, tak to je něco, co v České republice a střední Evropě se úplně nevidí,“ řekl Deníku ministr zemědělství Marek Výborný.

Slavnostní otevření Automatických mlýnů v PardubicíchZdroj: Michal Žampach

Veřejnosti se tak otevřou tři budovy v jednom areálu, kde navzájem spolupracují soukromý, neziskový a veřejný sektor. Pro návštěvníky si připravily organizace třídenní grand opening, který obsahuje komentované prohlídky, koncerty, vernisáže nebo různá představení.

„Cesta pro nás byla velmi dlouhá a náročná. Od prvotního nákladu trvala osm let. To byla ta první vize v roce 2015, kdy my jako město jsme vnímali potřebu vybudovat nástavbové, špičkové vzdělávací centrum pro polytechnické obory, které mají v Pardubicích obrovskou tradici, ať už se jedná o chemii, elektrotechniku nebo robotiku a všechny ty věci, které jsou budoucností nejen Pardubic, ale i celého regionu,“ náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký.

„Nabízíme tu kroužky pro děti, pro zájemce o chemii, kouzlíme s barvami, dále pak kroužky pro nadané děti, prozradila Deníku garant chemické laboratoře Hana Doušová.

Severovýchodní obchvat Pardubic: nové dopravní omezení a změny pro řidiče

Pardubický kraj se podílel na výstavbě Gočárovy galerie, která je v bývalé budově mlýnice, dále pak v areálu nalezlo místo i vzdělávací centrum, jež vzniklo v prostorách bývalého skladu mouky a stalo se projektem, do kterého investovalo město Pardubice. Další součást tvoří i městská galerie GAMPA. Do přestavby se pustili i manželé Smetanovi, kteří dali vznik Kulturnímu centru s multifunkčním sálem a vyhlídkou. Dále s jejich nadací Automatické mlýny umožnili vzniku veřejných prostor, vstupního parku či na vnitřní náměstí.

„V té době, když jsme ho kupovali, tak jsme ho kupovali bez jakékoli vize, jen jsme chtěli areál zachránit a zpřístupnit veřejnosti,“ uvedl architekt Nadace Automatické mlýny Lukáš Smetana.

„Je to krása, prošel jsem i tu novou část a jsem z toho opravdu nadšený,“ řekl pan Marek z Lázní Bohdaneč.

Návštěvníci mohou zavítat a zažít Grand Opening v prostorách Automatických mlýnu od pátku 29. září do neděle 1. října.