Jedna z největších akcí na Pardubicku, Aviatická pouť přilákala tisíce návštěvníků. Reportér Pardubického deníku se zaměřil na ceny občerstvení, které se na místě prodávalo. A byl celkem překvapený.

Ceny občerstvení na Aviatické pouti. Půllitr Plzně přišel na 70 a Svijan na 50 korun, dvě deci červeného nebo bílého vína na 60 korun, půllitr coly na 50 korun. Nabídka jídla byla velmi pestrá. | Foto: Deník/Bohumil Roub

Přehlídky vojenské letecké techniky v České republice letí. Kdo by čekal, že se nepřízeň počasí znatelně podepíše na divácké návštěvnosti jedné z největších svého druhu ve střední Evropě – pardubické Aviatické pouti, šeredně by se mýlil. Zatímco loni na východ Čech zamířilo během dvou dní 23 tisíc fanoušků letadel, letos to bylo ještě o čtyři tisíce více.

Mezi procházejícími byla slyšet i angličtina, polština, němčina nebo ukrajinština. „Jsem tady potřetí a vždycky se bavím, ceny jsou přijatelné jak za vstupné, tak za občerstvení,“ řekl reportéru Deníku Jan Bician ze slovenské Žiliny ve chvíli, kdy si kupoval suvenýry z akce.

Obrazem: 32. Aviatická pouť v Pardubicích

Na kolik taková návštěva Aviatické poutě vyšla jednu rodinu? Pokud jste si pořizoval vstupenku těsně před akcí, tak základní vstupné bylo 499 korun, dětské za 99, rodinná vstupenka 2+2 už 999 a exklusive 3D view také 999 Kč.

Pro ilustraci: půllitr Plzně vás přišel na 70 a Svijan na 50 korun. Dvě deci červeného nebo bílého vína na 60 korun, půllitr coly na 50 korun.

Nabídka jídla byla velmi pestrá, od párku v rohlíku za 35 korun přes gulášovku za 45 korun až po smažený sýr s hranolky za běžnou cenu v levnějších restauracích, tedy za 150 korun (další ceny najdete na fotografiích z akce).

Předpověď pořadatelů, že se jen občas projeví nějaká ta deštivá přeháňka, se nevyplnila. Diváci čelili i hodiny vytrvalým dešťům. Ty ovlivnily i letecké ukázky, některá letadla nedorazila vůbec, některá zůstala na stojánce.

K vidění tak bylo o víkendu na pardubickém letišti jen zhruba tři desítky letounů z plánovaných 50. Nad hlavy diváků se jich vzneslo kolem dvaceti.

Největším vojenským letadlem na akci byl dopravní dvoumotorový stroj Casa C-295, který se společně s dvojicí letounů JAS-39 Gripen postaral o slavnostní zahájení letecké přehlídky a byl nejspíš největším lákadlem letošní airshow.