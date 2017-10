Aviatická pouť skončila v dluzích. I tak bude příští rok pokračovat

Pardubice - Aviatická pouť, která se v Pardubicích koná vždy na začátku června, je úspěšnou akcí s tradicí delší než čtvrtstoletí.

Sdružení Aviatické pouti si zakládá na výjimečných strojích, ale i pestrém doprovodném programu v pozemní části. Každoročně akce přiláká zhruba 25 tisíc diváků. Letos ale vůbec poprvé skončila s více než půlmilionovým dluhem. Podle organizátorů je na vině především špatné počasí, které několikrát přerušilo nedělní část programu. Nyní hledají cestu, jak celou situaci vyřešit.

Sdružení dluží 600 tisíc korun

„Tři čelní představitelé předsednictva Sdružení Aviatické pouti přišli s tím, že letošní rok po ekonomické stránce byl výrazně neúspěšný. Není žádným tajemstvím, že výpadek v položce příjmů na straně vstupného je několik set tisíc korun,“ popsal situaci náměstek primátora Jan Řehounek. Proto město Pardubice začalo s Jaroslavem Jandou a Josefem Hadincem jednat nejenom o vyřešení této situace, ale i o případném pokračování Aviatické pouti.



V současné době sdružení dluží asi 600 tisíc korun. „Příčiny tohoto výsledku jsou v tom, že někteří sponzoři přispěli menší částkou, na druhé straně například pronájem plochy na letišti či silnici I/37 jakožto parkovací plochy se zdražil,“ přiblížil důvody finančního výsledku předseda Sdružení Aviatické pouti Jaroslav Janda. Další příčinou je i špatné počasí především při nedělní části programu. „Na neděli hlásili tak špatné počasí, že to ovlivnilo i samotnou účast. Když jsme návštěvnost porovnali s loňským rokem, zjistili jsme, že na vstupném jsme vybrali o osm set tisíc korun méně,“ popsal Janda.

Dluh chtějí splatit do konce roku

Proto ihned po zjištění výsledku letošní Aviatické pouti písemně informovali asi desítku věřitelů s tím, že dluh uznávají a že na nápravě budou pracovat. „Největším věřitelem je pardubické letiště. To je také první věc, kterou budeme muset zaplatit,“ přiblížil situaci člen Sdružení Aviatické pouti Josef Hadinec. To potvrdila i ředitelka letiště Hana Šmejkalová. „Naše společnost eviduje splatnou pohledávku za Sdružením Aviatické pouti a v současnosti činí veškeré možné kroky k tomu, aby došlo k její úhradě, a to tak, jak by v dané situaci činil každý řádný hospodář,“ sdělila.



To, kdy bude dluh splacen, nyní závisí na dohodě mezi městem Pardubice, generálním partnerem Aviatické pouti a Pardubickým krajem. Od jednoho z těchto subjektů totiž půjdou peníze na účet sdružení. „Příští týden si nás pan Řehounek zve na město a budeme konkrétně jednat, jak dál,“ řekl Josef Hadinec. Doufá, že se jim podaří do konce roku celý dluh splatit a do roku 2018 vstoupí s nulou.

Příští rok připomenou vznik Československa

I přesto se členové Sdružení Aviatické pouti shodují, že se akce bude konat i příští rok. „Jakmile se tedy vyrovnáme s touto situací a dojdeme ke kýžené nule, tak už máme rozjednané letouny a program na příští rok. Téma už je také stanovené,“ poznamenal Hadinec. Lidé se tak budou moci těšit na dny plné letadel a pozemního programu, které budou zaměřeny na sté výročí od založení Československa.



Alice Šplíchalová