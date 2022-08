Trestně stíhaný expremiér Andrej Babiš ve čtvrtek při své tour napříč republikou zamířil do Lanškrouna, poté přejel do Ústí na Orlicí. Nejhustší byla atmosféra právě v Ústí, kde byla od jednoho z Babišových příznivců málem inzultována i naše reportérka. Poté byl v Vysokém Mýtě a odpoledne jel do Chrudimi. Svou tour uzavřel návštěvou v Přelouči a Lázních Bohdaneč.