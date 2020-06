Komerční banka ukončí provoz kamenných budov ve Skutči, Holicích, Chocni a Letohradu. Deníku to potvrdil mluvčí Pavel Zúbek.

„Významná část klientů si v průběhu uplynulých dvou měsíců osvojila práci s on-line nástroji Komerční banky a vzdálenou obsluhou. V oblasti hotovosti pak alternativní způsob jejího zpracování prostřednictvím uzavřených obalů nebo depozitních bankomatů,“ uvedl.

„Na Pardubicku bude klientům Komerční banky k dispozici 15 obchodních míst. Pobočky budou do budoucna sloužit především jako odborná poradenská centra se zaměřením na řešení životních situací našich klientů, například financování bydlení, spoření a investice nebo pojištění,“ dodal Pavel Zúbek.

Vedení města banka neinformovala

Je zarážející, že Komerční banka o úmyslu zrušit pobočku neinformovala vedení města Skuteč.

„To, že u nás Komerční banka končí, jsme se z oficiálních míst nedozvěděli, víme to od minulého týdne jen z doslechu. Je to podivné, že nás vedení banky neinformovalo – přitom má město u ní účty,“ diví se místostarosta Skutče Jaroslav Hetfleiš. Ve městě má kamennou pobočku i Česká spořitelna, která rovněž s přechodem na internetové bankovnictví plánuje rušit některé své pobočky.

„Tak o tom zprávu také nemáme, ale jak je vidět, rozhodnutí přicházejí rychle a nečekaně,“ komentuje vývoj Jaroslav Hetfleiš.

Zprávu o zrušení pobočky „Komerčky“ neobdrželo ani město Choceň. „Také se o tom u nás jen povídá, oficiálně jsme informaci nedostali,“ uvádí choceňský starosta Jan Ropek. „Myslím, že když nebudou moci lidé chodit do kamenné pobočky, banka ztratí hodně klientů,“ zdůrazňuje.

Zavírá i Česká spořitelna

Také Česká spořitelna na svých pobočkách eviduje snížený počet lidí, kteří chtějí své transakce zařídit na přepážkách. „V Pardubickém kraji jsme od začátku roku uzavřeli dvě pobočky, jednu v Pardubicích a jednu v Chrasti,“ potvrzuje mluvčí Lukáš Kropík.

„Jsem zklamán přístupem České spořitelny, kdy nikdo z jejích zástupců nedokázal město o této situaci dopředu informovat,“ poznamenal starosta Chrasti Vojtěch Krňanský. Spořitelna ukončila činnost 1. dubna. Bohužel po sobě nezanechala ani vkladový bankomat s tvrzením, že to pro ni není ekonomicky zajímavé

Dopis od regionálního ředitele provozu České spořitelny Marka Němce obdrželo v tomto týdnu i vedení města Jablonné nad Orlicí. „Lidé pobočku navštěvují čím dál méně, a tak jsme se rozhodli ukončit její provoz k 27. červenci,“ píše Marek Němec. Starostu Jablonného Miroslava Wágnera mrzí, že se opatření dotknou lidí staršího věku, ale i podnikatelů, kteří do pobočky nosili své tržby.

„Myslím, že by Česká spořitelna mohla u nás instalovat alespoň vkladový bankomat, hodně lidem by to pomohlo,“ míní.