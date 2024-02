Úspěch je závazek, říká ředitel Barocco sempre giovane Josef Krečmer

/ROZHOVOR/ Před dvaceti lety se v Pardubicích sešla parta velmi nadaných a zapálených muzikantů. Letos komorní orchestr Barocco sempre giovane, symbol hudební vášně a talentu, oslaví v Pardubicích kulaté narozeniny. Umělecký vedoucí Josef Krečmer odhaluje příběh souboru, co přináší práce s mladými hudebními talenty i to, na co se posluchači mohou letos těšit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Josef Krečmer, umělecký vedoucí a zakladatel souboru Barocco sempre giovane | Foto: Archiv BSG